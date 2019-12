Tromsø kommunes ledelse har fortløpende kontakt med politiet, skole, barnehage og pårørende etter at fire personer mandag ettermiddag ble funnet i sjøen i Tromsø.

En kvinne i 20-årene og hennes tre jenter ble hentet opp av sjøen. Kvinnen døde etter hendelsen.

Den eldste jenta ble bekreftet død mandag kveld. Hun var sju år og gikk på Borgtun barneskole.

– Det har vært en tøff dag og kjempetøft for mange elever. Det er også veldig mange voksne som er lei seg. Vi er sterkt berørt av dette ved Borgtun skole, sier rektor ved Borgtun skole Wenke Sørensen.

Rektor ved Borgtun skole Wenke Sørensen. Foto: Fabian Ubeda/NRK

Moren etterforskes nå for drap og drapsforsøk. De to jentene på ett og fire år er livstruende skadd og får behandling på Rikshospitalet.

Rektoren ved Borgtun skole har hatt møte med personalet og lærerne tirsdag morgen.

Etterpå har barna vært samlet for å snakke om det som har skjedd.

– Vi har tent lys og snakket sammen i klassen. Vi har også hatt en felles samling i gymsalen der vi har spilt musikk, lest dikt og kontaktlærerne har sagt noen fine ord om eleven, sier Sørensen.

– Hadde ikke øvrig familie i Tromsø

Faren har i dag jobb i Tromsø. Moren har vært tilknyttet et introduksjonsprogram i Tromsø kommune. Alle fem har bodd på samme adresse.

– De skal ikke ha hatt noen øvrig familie i Tromsø, sier Kari Henriksen i Tromsø kommune.

Hele familien var opprinnelig fra Sudan. De hadde midlertidig oppholdstillatelse i Norge, sier politiet.

Faren til barna kom til Tromsø i 2015, og moren og jentene på fire og sju år kom i 2017 til Norge etter søknad om familiegjenforening. Den tredje jenta er født i 2018.

– Bare på veg til jobb i dag så jeg at folk er svært preget av dette. Det er tragisk og trist og tydelig at lokalbefolkningen er berørt. Nå må vi ta vare på hverandre slik at vi kommer gjennom disse dagene. I slike situasjoner blir Tromsø liten, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

– Vi gjør alt vi kan for å hjelpe nå, sier ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen. Foto: Fabian Ubeda/NRK

Pårørende får oppfølging av kriseteamet

Det kommunale kriseteamet har vært i beredskap siden i går kveld. Wilhelmsen bekrefter at pårørende, inkludert de tre barnas far, har fått oppfølging av kriseteamet.

Barnas far har status som vitne i saken.

Det var i morgentimene tirsdag at de ansatte på Borgtun skole på Tromsøya, der den sju år gamle jenta gikk, ble informert om at en av deres elever var død.

Foreldre til barn som er medelever på skolen har også fått informasjon om det som har hendt.

Det samme har de ansatte i de to yngre jentenes barnehage fått.

Kommunen vil sette inn ytterligere tiltak der når navnene på de to jentene blir offentliggjort.

Vil sette inn ekstra tiltak også i barnehagen

– Vi tok kontakt med dem slik at de kunne forberede seg på denne dagen. Det er klart at dette berører alle, sier Kari Henriksen i Tromsø kommune.

Hun er avdelingsleder for oppvekst, utdanning og kultur og er den som har informert personalet.

Forebyggende helsetjenester bistår skolen i oppfølgingen og er tilgjengelig for elever hele dagen.

Elever som ønsker å ringe hjem, får mulighet til det.

Kommunens psykososiale kriseteam er fortsatt i beredskap og folk som har behov for hjelp bes om å ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Bare på veg til jobb i dag så jeg at folk i Tromsø er sterkt preget av dette, sier ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen. Foto: Bernt Olsen/NRK / Bernt Olsen

Oppfordrer voksne til å snakke med barna

Kari Henriksen sier alle beredskapsplaner for å håndtere sorg og dødsfall er iverksatt.

Nå oppfordrer hun alle til å snakke åpent med barn om det som har skjedd.

– De voksne, lærerne og andre voksne må bruke dagen på å snakke med barn. De må få lov til å snakke om hendelsen for å gjøre sin bearbeidelse. Vi som jobber med barn må håndtere dette med klokskap.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen og kommuneledelsen holder pressekonferanse på rådhuset i Tromsø. Avdelingsdirektør Kari Henriksen til venstre i bildet. Foto: Petter Strøm / NRK

Hvordan de konkret gjør det i skole og barnehage vil hun ikke gå inn på nå.

– Vi må være åpne om det som har skjedd, men også tilpasse informasjonen ut fra barnets alder. Skolen jobber godt med elevene. Barn har mange spørsmål når slike ting skjer, og det må vi voksne ta på alvor, sier hun.

Det er umulig å si hvor lenge vi kommer til å jobbe med dette, sier Henriksen.

– Vi må være oppmerksom på at barn kan bære på sorg en stund før det slår ut. Vi kommer ikke til å være ferdig med dette arbeidet i dag. Det kan komme reaksjoner senere. sier Henriksen.

Tromsø kommune vil legge ut tips på sine hjemmesider til hvordan man kan snakke med barn om vanskelige ting.

Forbipasserende varslet politiet mandag klokken 17.28 om at fotspor ledet ned til sjøen ved Fagereng i Tromsø. Det ble funnet en barnevogn i nærheten og støvler i vannkanten. Foto: Tipser

Har ikke vært satt inn tiltak mot familien

Kommunen har mange som kan hjelpe i en vanskelig og tung situasjon, sier Kari Henriksen på pressekonferansen.

Hun sier hun ikke kjenner til om det har noen spesiell kontakt mellom kommunen og familien forut for hendelsen.

– Vi er ikke kjent med at det har vært satt i gang tiltak mot denne familien tidligere. De har vært en ordinær gjenforeningsfamilie, sier Kari Henriksen.

Dette er en tragisk hendelse for alle involverte. Våre tanker går til de nærmeste og alle som er berørt, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

– Siden vi ikke er kjent med at det har vært noe spesielt med denne familien, så ser ikke vi at vi i kommunen kunne gjort noe annerledes, sier Gunnar Wilhelmsen.