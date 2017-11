Hurtigruten: – Vi legger inn bud på hele pakka

Det kom frem i en pressekonferanse torsdag. Selskapet vil legge inn bud på alle tre pakkene i anbudet med 11 skip. Kystruta er en del av Hurtigrutens DNA og livsnerve sa direktør Daniel Skjeldam.

– De siste månedene har vært intens, og vi har hatt lange diskusjoner om veivalg og potensielle løsninger. I dag kan vi konkludere med at Hurtigruten kommer til å by på anbudet på kystruten.

Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam. Du trenger javascript for å se video. Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam.

Vil forsette med ruten uansett utfall

Han sier at Hurtigruten er med i anbudet for å vinne, men hvis det ikke blir utfallet vil de likevel seile mer på norskekysten i fremtiden.

– Vi er offensiv og har tenkt til å vinne, sa Skjeldam selvsikkert.

Han opplyste om at de vil fortsette å ha daglige avganger uavhengig om Hurtigruten vinner avtalen.

– Vi vil seile ekspedisjonscruise med utgangspunktet i dagens rute, men med utvalgte anløp. Dessverre vil vi ikke få lov til å ta med lokalpassasjerer. Norskekysten vil alltid være en svært sentral del av Hurtigruten-produktet. Det vil den også være i framtida – med eller uten et anbud.

Nå blir det opp til samferdselsdepartementet å avgjøre hvem som vinner anbudet.

Men konsernsjefen har tidligere sagt at det ikke er sikkert at Hurtigruten AS vil melde seg på i konkurransen om å vinne det nye anbudet for kystruten.

– Vi i Hurtigruten har sagt at vi ønsker en ny avtale, men vi vil også overleve godt uten den. Det er mange som har en oppfatning om at Kystruteavtalen er svært lønnsom. Det er den ikke. Uten inntektene fra turistene, hadde vi aldri kunnet gi lokalbefolkningen det tilbudet de har i dag, sa Skjeldam i september.

Avtalen går ut i 2019

I dag er det Hurtigruten AS som daglig seiler mellom Bergen og Kirkenes. Med 11 skip står selskapet for skipsruten langs norskekysten med gods, post og passasjerer.

Men dagens avtale mellom staten og rederiet går ut 31. desember 2019, og departementet lyste i september ut en ny anbudsrunde. Den nye kontrakten starter senest 1. januar 2021 og varer til 31. desember 2030.

Kan bli driftet av tre rederier

Anbudet som ble lyst ut er delt i tre. Dermed kan det faktisk bli inntil tre rederier som deler oppdraget.

Årsaken til det er at det ikke skal være tvil om at konkurransen er reell etter at ESA beskyldte den norske stat for å gi ulovlig statsstøtte til Hurtigruten.

I anbudet har samferdselsdepartementet lagt inn krav om kutt i CO₂-utslippene med 25 prosent.

Flere partier har uttalt seg i media og sagt at miljøkravene er for dårlige, blant annet MDG og SV mener at anbudet bør stoppes.