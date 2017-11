Vil stoppe anbudet for kystruten: – Miljøkravene er lavmål

– For første gang stilles det spesifikke krav når det gjelder klima og miljø slik at CO2-utslippene reduseres med 25% fra dagens nivå. I anbudet tillater vi ikke tungolje som drivstoff, og vi krever at alle skip skal være tilrettelagt for bruk av landstrøm samt ta det i bruk der det ligger til rette for det. Jeg mener derfor at kritikken er urimelig, all den tid vi stiller strengere miljø-krav enn noen av våre kritikere har gjort tidligere. Regjeringens politikk støtter opp om en grønn utvikling av norske maritim klynge på bred basis. Vi støtter teknologiutvikling og utprøving gjennom ulike ordninger. Det vil i 2020 være over 50 ferjer med ulike batteriløsninger, og gjennom Statens Vegvesen skal det utvikles en hydrogenferje. Kystverket har også vært opptatt av grønne løsninger på sine skipsanskaffelser.

– Kravene vi stiller er minstekrav, og vi gir frihet til at rederi og verft kan finne de mest effektive løsninger. Her er det spennende muligheter innen teknologiutvikling, men samtidig må vi være realistisk og sikre at løsningene er gjennomførbare. Kystruten dekker tross alt mye arktiske og krevende farvann og skal innom over 30 ulike havner mellom Bergen og Kirkenes. Det er viktig at vi ikke svekker sikkerhet og regularitet.

– Anbudet for ny kontrakt på kystruten ble sendt ut i september. Vi har ikke fått noen henvendelser fra Stortinget med ønske om å trekke det tilbake. Tidsfristene som ligger til grunn for konkurransen er allerede stramme. Aktøren(e) som vinner anbud må ha en realistisk sjanse til å skaffe/bygge skip som skal brukes på kystruten. En forsinkelse i fremdriften for å endre på anbudet vil gjøre jobben for rederiene svært krevende eller umulig å gjennomføre. Det er ingen god miljøløsning å stoppe dette gode transporttilbudet langs kysten vår.