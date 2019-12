Horn falt i en råk i går: – Holdt på å forsvinne

– Jeg ilte til og fikk ham opp og kjapt inn i teltet, der jeg fyrte opp et par av primusene vi har. Jeg fryktet det verste for det var 25 minusgrader og ganske stiv vind fra nordøst, forteller Børge Ousland.

– Heldigvis gikk det bra. Det var ikke noen frostskader, annet enn han var veldig nedkjølt.

Det var under en diskusjon med politisk redaktør i Dagsavisen, Lars West Johnsen, i Ukeslutt på NRK lørdag, at ekspedisjonesleder Lars Ebbesen først avslørte at de ikke hadde fortalt alt da Børge Ousland og Mike Horn kom til en råk som skilte dem og «hjelperne» Bengt Rotmo og Aleksander Gamme fredag.

Ekspedisjonsleder Lars Ebbesen forteller nå at situasjonen var mer dramatisk enn hva han gav uttrykk for i nyhetssendingene i går. Foto: Gunhild Hjermundrud

– Vi trodde den var 150 meter bred, men den var 650 meter bred. De hadde optiske nattkikkerter og så at det var en løsning østover, og gikk i den retningen noen timer til de kom til et punkt der isen var sikker, sier Ebbesen og fortsetter:

– Det jeg ikke fortalte i går var at grunnen til at de drøyde ved iskanten der var at Mike falt i en råk og holdt på å forsvinne.

Ble dratt inn i teltet

Ekspedisjonslederen utdyper senere overfor NRK at Horn måtte dras opp igjen og tas med inn i teltet der han fikk tørket seg.

– De var heldigvis tett på hverandre og Børge var der og fikk ham opp. Men de måtte stanse kryssingen av råken og sette opp telt og få kontroll på situasjonen, sier Ebbesen.

Ekspedisjonslederen forteller at det var vanskelige forhold da Horn falt i råken.

– Da de nærmet seg kanten på råken og signaliserte med guttene på andre siden blåste det en del og det var snøføyk og vanskelige forhold. Det så helt fint ut, men så var det helt åpent under en tynn hinne som så stabil ut, sier Ebbesen.

Ousland selv forteller at de var klare igjen for å dra ut i løpet av relativt kort tid.

– Etter at vi fikk tørket og byttet klær, så var vi etter noen timer i gang igjen, sier han.

Debatten i Ukeslutt hadde utgangspunkt i at West Johnsen mener dramatikken i ekspedisjonen til Børge Ousland og Mike Horn er overdrevet, mens Ebbesen forsøkte å argumentere for at «overdrivelsene» var mest medias skyld.

Planen var egentlig at «Lance» skulle gå til et nordøstlig punkt som er nærmere polfarerne, men skipet sitter fast litt lenger unna. Foto: RADARSAT-2 Data and Products © MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd, 2019

Børge Ousland og Mike Horn har gått 86 dager på isen i en ekspedisjon som skulle ta dem tvers over Polhavet og til Svalbard via Nordpolen.

Prosjektet går ut på krysse verdens tjue største isbreer på ti år.

Kan nå «Lance» i dag

Ousland og Horn har nå møtt Bengt Rotmo og Aleksander Gamme ute på isen. De fire gikk en god distanse før de slo leir ved 05-tiden i dag tidlig.

Ifølge Ebbesen er det nå mulig å nå skipet «Lance» på en dagsmarsj.

– Vi tror de ligger mellom 13 og 14 kilometer fra «Lance» akkurat nå, sier han.

Planen var egentlig at «Lance» skulle gå til et nordøstlig punkt som er nærmere, kutte distansen med noen kilometer og plukke dem opp på en isodde som så bra ut.

– «Lance» sitter fast per nå og de skal ut og forsøke å få henne løs, slik at de kan komme til det punktet. Hvor langt det er, vet vi ikke. Men muligheten for at de klarer det i dag er der, sier Ebbesen.