Kritiserer Ousland-dekning: Tror folk føler seg lurt

I en kommentar i egen avis skriver Johnsen at dramatikken knyttet til ekspedisjonen er et skuespill, blant annet fordi Ousland og Horn kunne vært reddet med helikopter når de ville.

«Et velregissert jippo med død og liv som scene. Var det ikke fake news?» skriver han.

Mediene forteller en historie som ikke stemmer med virkeligheten, sa Johnsen da han besøkte Dagsnytt 18 fredag.

– De er egentlig bare fire timer unna Svalbard og en seng i Longyearbyen. Det er ikke det inntrykket man får som leser. Man burde vært åpnere på at det ikke står om liv og død, sier han.

Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn er få kilometer unna sine hjelpere. Blir situasjonen kritisk, kan et helikopter redde dem fra isødet. Men det er det ingen som har lyst til nå. Du trenger javascript for å se video. Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn er få kilometer unna sine hjelpere. Blir situasjonen kritisk, kan et helikopter redde dem fra isødet. Men det er det ingen som har lyst til nå.

– Et selvvalgt univers

Redaktør i NRK Nyheter, Espen Olsen Langfeldt, sier det har vært et dilemma med få kilder til hva som skjer på ekspedisjonen.

– Jeg mener vi har stilt de kritiske spørsmålene som er nødvendige. Vi har gjentatte ganger spurt om hvor dramatisk det er. Men at det er et drama er det ikke tvil om, sier han.

Politisk redaktør i Dagsavisen, Lars West Johnsen. Foto: NRK

Johnsen sier han reagerer på at det hele kalles en desperat kamp mot klokka.

– Det er et drama fordi de som vil at det skal være et drama, forteller at det er et drama. Dette er kjempegodt stoff, men det er en boble. Det er et selvvalgt univers de er i, sier Johnsen.

– Vi hørte Ousland si det går mot slutten, men at det fremdeles er håp. Ebbesen sier det ikke er aktuelt med helikopter før det er krise. Da tror jeg lyttere og lesere føler seg litt lurt, sier han.

Børge Ousland forteller om ekspedisjonen så langt. Du trenger javascript for å se video. Børge Ousland forteller om ekspedisjonen så langt.

– Muligheten for å dø er der

Ekspedisjonsleder Lars Ebbesen sier han ikke har lest en eneste artikkel de siste ukene, men er enig i at det er et selvvalgt drama når man går inn i en slik ekstrem-ekspedisjon.

– Vi er jo i en business hvor det er fryktelig lite publikum og der vi skal klare oss selv. Når vi snakker om drama, er det jo det vi liker. Det er ikke bare en SMS og fire timer med helikopter. Det skal blant annet stemme med været. Selv på Grønland vet vi aldri om det er fire timer eller fire dager til redningen kommer, sier han.

Ebbesen understreker at Ousland og Horn ikke oppdaterer Facebook og Instagram selv, og sier det er små marginer der de er.

– Det er fort gjort. Muligheten for å dø er der, men en del blir mer dramatisk enn det trenger å være. Når vi sender et team med mat er det for å ligge to dager i forkant, det er ikke akutt, sier han.

Langfeldt påpeker at ekspedisjonen har kommersiell interesse av oppmerksomhet.

– Man retter baker litt for smed. Dramatikken ble utløst nettopp av ekspedisjonen selv. Da skal det rykke hos journalister. Da er spørsmålet om dere har dramatisert dette, ikke mediene, sier Langfeldt.