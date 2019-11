Mandag ble to spekkhoggere, en mor og en kalv, reddet etter å ha vært innestengt i Kristoffervalen i Karlsøy i Troms, i over en uke. De hadde gått inn mens det var høy flo, gjennom en trang kanal, og blitt fanget på grunt vann.

Fiskeridirektoratet har fulgt situasjonen i nesten en uke, og planla en redningsaksjon tirsdag. Det var da det var størst sannsynlighet for springflo. Det hadde trolig nok ikke spekkhoggerne overlevd.

– Det viste seg at vi kunne slå til i dag, sier toktsjef Knut Rekdalsbakken.

Måtte skremmes

Pollen hvor de to spekkhoggerne var fanget i er temmelig liten, men stor nok til at de to dyrene hadde tumleplass.

Rekdalsbakken sier de måtte finne en metode og presse spekkhoggerne tilbake gjennom kanalen.

– Når det ble høyvann så begynte arbeidet med å få de ut den trange kanalen, sier Rekdalsbakken.

Fra gummibåt og plastbåt brukte mannskapet stålrør som de tok ned i vannet og slo mot hverandre. Dette skulle skremme spekkhoggerne fra å svømme opp mot land og strande.

– I nesten to timer jobbet vi med å presse spekkhoggerne inn i kanalen, sier inspektøren.

Hvalene svømte raskt ut i havet.

– Vi sendte en drone ut over havet, og det så ut som de var i en fin form, sier Rekdalsbakken.

TEAM SPEKKHOGGER: Det var et stort redningsteam som mandag jobbet med å få løs hvalene. Foto: Fiskeridirektoratet

Forhåpentligvis ses vi igjen

På denne tida er det mange spekkhoggere og knølhvaler i Nord-Troms for å spise silda som finnes der.

Nå håper Fiskeridirektoratet at spekkhoggerne skal søke nordover mot Skjervøy. Da vil de finne flokken sin igjen.

– Vi skal klare å lokalisere dem de neste døgnene ved hjelp av lokale fiskere. Hvalene er merket og forhåpentligvis møter vi de igjen senere, sier inspektør Rekdalsbakken.