– Dette endte heldigvis bra til slutt, men hadde vi ikke fått ut spekkhoggerne nå etter så lang tid hadde de neppe overlevd, sier en svært lettet Richard Karoliussen fra Norwegian Orca Survey.

Organisasjonen overvåker og forsker på spekkhoggere. Sammen med over 100 frivillige jobbet de i fire timer for å hjelpe de fem spekkhoggerne ut av Trælvikosen. Redningsaksjonen har vært nøye planlagt i flere dager.

– Dette har vært et lagspill og en fantastisk bragd av alle som deltok i aksjonen. Vi berget rett og slett livene deres, sier Karoliussen til NRK.

Her svømmer flokken ut til åpent hav igjen etter å ha blitt ledet ut av osen. Foto: Kenneth Normann

Siden starten av mai har folk strømmet til for å se de fire hunndyrene og tre kalvene etter at de forvillet seg inn i den lille osen i Brønnøy.

Lokalbefolkningen og ekspertene har vært bekymret fordi det ikke har vært nok mat til flokken. En voksen spekkhogger spiser nemlig rundt 100 kilo fisk per dag.

Hentet utenlandske eksperter

Onsdag klarte to av spekkhoggerne å komme seg ut på egen hånd. Planen for å få de fem siste spekkhoggerne ut har blitt brukt flere ganger utenlands.

– Vi har søkt råd og flydd inn eksperter som har gjennomført liknende bergingsaksjoner i Canada, Australia og Alaska. Likevel var vi usikre på om dette gikk veien, forteller Richard Karoliussen.

Det måtte blant annet 30 båter og 16 kajakker til for å lede dyrene og sperre av grunne områder. Droner med videokamera har også fulgt med for å se at de fikk med seg hele flokken.

Slik så planen for hvordan spekkhoggeren skulle berges ut av osen ut. Foto: Norwegian Orca Survey

– Vi laget en barriere med båtene, slik at de til slutt ikke hadde noe annet valg enn å gå ut den leia vi ville ha dem ut av. For å lede spekkhoggerne riktig vei slo de som var om bord i båtene på stålrør.

Redningsaksjonen skulle først gjennomføres på torsdag, men ble utsatt. Det ble også holdt hemmelig for offentligheten når aksjonen skulle skje, i frykt for at mange tilskuere skulle forstyrre dyrene.