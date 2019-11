Her mister vogntoget kontrollen rett foran bilen: – Kunne gått helt galt

– Dette kunne gått helt galt, sier Johan Håvard Staff.

Torsdag morgen skrev politiet i Troms melding om en trailer som hadde sakset, og at ingen personer var skadet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Unnamanøver

Men bak meldingen skjulte det seg en dramatisk historie. En historie om liv som kunne gått tapt.

GLAD HAN ER I LIVE: Johan Håvard Staff hadde en skrekkopplevelse på vinterføre torsdag. Foto: Privat

Johan Håvard Staff og nevøen Valdemar (14) er på vei til Tromsø. De bor på halvøya Malangen en god time fra byen. Johan skal på jobb, han kjører E8 hver dag, mens Valdemar har OD-dag.

Staff forteller at veiene ikke så farlige ut.

– Det så ut som det var asfalt, men det var jo ikke det. Det var «speilholka», sier han.

Valdemar ligger og slumrer i bilen, og aner fred og ingen fare idet en utenlandsk registrert trailer kommer imot.

– Det går så fort at man klarer nesten ikke å reagere. Det var rein refleks at jeg la bilen ut mot venstre og kom forbi ham, sier Staff.

Om tralla hadde vært litt mer ut mot andre siden av vegen, eller hvis det hadde kommet bil imot, så vet han ikke hvor de hadde vært i dag.

Svært glatt

Til NRK sier politiet at vogntoget var fra Litauen. Etter den dramatiske hendelsen stanset Staff og forsikret seg om at sjåførene i vogntoget var i god behold.

– Vi snakket med dem, og de trakk på skuldrene. De gjorde ikke noe tegn på at de var leie seg, eller beklaget, sier Staff.

Staff forteller at vogntoget ikke hadde pigg og kjettinger. Han har forståelse for at det kan være vanskelig å bringe kjettinger fra Litauen.

Politiet sier til NRK at patruljen på stedet sjekket dekkene nøye.

– De så ut til å være ok. De kjørte med piggfrie vinterdekk, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer.

Meyer sier det var svært glatt på stedet. Politiet bekrefter at de kjenner til at lastebilen nesten traff personen som meldte inn hendelsen.

– Melderen opplyste at han måtte ta en unnamanøver for å unnga å bli truffet av vogntoget.

Debatt om vogntog

Etter mange ulykker blant annet i fjor vinter har debatten gått om utenlandske vogntog på norske veger. Staff mener mange vogntog ikke hører hjemme i tøffe nordnorske forhold.

– Jeg tenker at uansett kjøretøy så har du ikke noe å gjøre på disse vegene om du ikke har det riktige utstyret. Det gjelder både personbil og vogntog. De må stoppes på grensa, sier han.

Politiet sier at føreren av vogntoget har fått førerkortet beslaglagt, og at det er opprettet sak.

LES OGSÅ: