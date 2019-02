Her blåser bussen rett av veien på glattisen

– Jeg filmet bare de stakkarene som allerede lå i grøfta, men så ble vi rett og slett blåst av veien selv. Bussen kjørte jo bak strøbilen så vi trodde vi var på trygg grunn, men det var feil.

Det sier Eirin Ulvåg som nå sitter fast ved det som heter Tennevannet i Harstad kommune, noen få kilometer fra Evenes lufthavn.

Hun var med et følge som skulle på jentetur til Gran Canaria. Turen med bussen endte i grøfta, den samme skjebnen som så mange andre kjøretøy i Nordland og Troms i dag.

Redningsforsøk forgjeves

Troms politidistrikt oppsummerer situasjonen ved Tennevannet med at tre vogntog og en buss krever berging etter å ha sklidd av veien. Noen har også sklidd inn i biler som hadde stoppet for å legge på kjetting.

(f.v.) Eirin Ulvåg, Oddrun Glad og Susann Sandholm. Bak sitter Evy Wang. Foto: Eirin Ulvåg

I tillegg til glatte veier er det meldt om stor snøskredfare i Nordland. Etter de store snømengdene som falt i fylket den siste tiden slo været totalt om i dag, torsdag.

– Det var en buss som skulle hente oss med kjetting, men det er så mye vind at han snudde.

Syden-fly måtte snu

Ulvåg kan bare glemme reisen til Gran Canaria i dag. Pilotene om bord i det fulle Syden-flyet som skulle lande på Evenes i dag snudde over Bodø på grunn av kraftig vind og returnerte til Oslo med passasjerne. Planen er å lande på Evenes fredag klokken 11.

– Vi får bare håpe at vi får dratt i morgen, sier hun.

Enkelte passasjerer på bussen har ifølge Ulvåg bestilt seg drosje, men bilene har ikke våget seg opp der de står nå.

– De måtte gå et stykke før de kunne sette seg i bilen, siden drosjen ikke våget seg opp hit. Det er speilhålke her men vi har godt selskap av bergingsbiler, brannvesen og politi.

Skolebuss skled av veien

Skolebuss blåste av veien om lag to kilometer fra Kjeldebotn i ettermiddag. Det var brøytet, men ikke strødd på den kommunale veien. Foto: Gunn-Allis Grønnli

Ved Kjelde i Kjeldebotn blåste en skolebuss av veien da et kraftig vindkast tok tak i bussen på det speilglatte føret, skriver Fremover.

Det var ikke strødd på den kommunale veien, og det hjalp lite at bussjåføren hadde lagt kjettinger på bakhjulenen på bussen. Om bord i bussen var en ni år gammel skolelev.

– Vi er glade for at uhellet ikke skjedde noen meter lenger utover veien, der det mangler brukar og er en bratt skråning ned til elva. Vi takker bussjåføren, som tok vare på gutten vår og fikk han hjem i drosje, sier elevens mor Gunn-Allis Grønnli til NRK.

Lørdag: – Reell fare for at liv og verdier kan gå tapt

Strøbilene har flere ganger vært over strekningen for å gjøre underlaget bedre for kjøretøyene, men det virker som om vinden blåser sanden bort så fort den får lagt seg.

Bodø kommune har blant annet gått ut og oppfordret bodøværingene til å hjelpe dem med ryddearbeidet. Politiet ber innstendig om at folk er ekstremt forsiktig på veiene.

Til helgen skal det i tillegg bli enda verre vær, med vindkast på over 40 meter i sekundet, og opp mot 14 meter høye bølger.

Meteorologisk institutt har derfor sendt ut farevarsel på oransje nivå.

De utsteder oransje farevarsel når konsekvensene av været kan bli omfattende for mange mennesker. Det vil være en reell fare for at liv og verdier kan gå tapt, at veier kan bli stengt og at avganger med båt, fly og annen transport blir kansellert.