Her er polfarerne endelig tilbake på landjorda

– Nå står jeg på kaia i Longyearbyen og har fast grunn under føttene for første gang på fire måneder. Det er rett og slett helt utrolig, forteller polfareren Børge Ousland på telefon til NRK.

Sammen med sørafrikanske Mike Horn, har Ousland krysset Polhavet fra Alaska til Svalbard med seilbåt og ski. Siste del av turen har gått med skipet «Lance», som i slutten av november dro ut for å møte polfarerne nord for Svalbard.

Skipet ble i flere uker liggende fast i isen, før det endelig kom løs 2. juledag. Ved halvni-tiden lørdag morgen la «Lance» til kai i Longyearbyen.

– Det var helt uvirkelig å se lys og bygninger. Vi har jo vært på havet i fire måneder. Men det jeg lengter aller mest etter, er å se sola, eller i hvert fall lyset av den. Men da må vi lenger sør, så nå seiler vi mot Tromsø om en times tid, sier Ousland.

Til Tromsø mandag kveld

Ekspedisjonens hjelpeteam, bestående av blant annet Bengt Rotmo og Alexander Gamme, flyr nå hjem fra Longyearbyen. Det samme gjør VGs team, som også fikk et litt lengre opphold i polisen enn de hadde sett for seg.

Men ifølge Ousland har det gått greit å være innefrosset så lenge.

– Det har jo vært et eventyr, det også. Vi har hogd og boret, og ga aldri opp. Grunnen til at vi kom løs, var at vi sagde en 50 meter lang kanal langs skutesiden. Det frigjorde isen som holdt skuta fast i et jerngrep. Da kanalen var ferdig, satte vi full fart på motorene og roret hardt styrbord, og vi brakk oss løs, forteller Ousland, som berømmer «Lances» kaptein for innsatsen.

«Lance» ved kai i Longyearbyen lørdag morgen. Etter en times opphold, satte skipet kursen mot Tromsø. Foto: Svalbard Havn

– Verdt slitet

Ekspedisjonen over Nordpolen startet i slutten av august, og har skapt overskrifter i både inn- og utland. Det gjelder ikke minst den delen av turen, hvor Ousland og Horn var i ferd med å gå tomme for mat.

Selv har polfarerne fått lite med seg av de mange artiklene, men har skjønt at interessen har vært stor.

– Det er jo veldig hyggelig at det fortsatt er interesse for polarekspedisjoner. Vi syns selv vi har gjort en bra tur. Det er jo første gang siden Nansen og Johansen (1895/1896, journ anm) at noen har forlatt en skute i drivisen, for så å krysse polhavet. For meg har det vært en drøm lenge, og det var verdt slitet selv om vi ikke alltid trodde vi ville komme i mål, sier Ousland, som bare hadde 300 gram mat, og ei halv flaske drivstoff igjen da han kom om bord i «Lance» 7. desember.

– Men dere har også fått mye kjeft i sosiale medier?

– Vi har vært uten internett og har ikke fått fulgt med, så det får vi ta når vi kommer hjem, sier Børge Ousland, idet han og Horn går om bord i «Lance» igjen. Ekspedisjonen avsluttes i Tromsø mandag kveld.