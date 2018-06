Helseministeren om ambulanseflyene: – Situasjonen er fortsatt alvorlig

– Situasjonen er alvorlig fordi den ikke er avklart ennå. Når forhandlingene er avsluttet vil man ha en mer avklart situasjon, utdyper Høie til NRK.

Denne uken starter forhandlingene mellom Flygerforbundet og Babcock.

I forkant av forhandlingene møtte Høie mandag Helse Nord RHF, Luftambulansetjenesten HF, det akuttmedisinske miljøet ved UNN og den kommende operatøren Babcock.

Usikkerhet

Helseministeren har fått klar beskjed fra Stortinget om å finne en løsning på krisen i flyambulansetjenesten og sikre at kompetansen og erfaringen i dagens flyambulansetjeneste blir med over til anbudsvinner Babcock.

Under mandagens møte beskrev UNNs klinikkoverlege Mads Gilbert situasjonen som usikker og uforutsigbar.

Dette er blant tiltakene Gilbert mener Høie bør innføre:

Fokus på permanente løsninger og fremdrift som sikrer forutsigbarhet i perioden som kommer.

Det er kritisk viktig å sikre overgangen av majoriteten av dagens piloter og teknikere til ny operatør. Dersom ny operatør – Babcock – får "kalde føtter" bør de tilbys å løses fra kontrakt.

Etablering av flylege ved Finnmarkssykehuset Kirkenes.

Beredskap og tilgjengelighet på Kirkenes-flyet gis høyeste prioritet.

Det må gjøres en stor innsats for å etablere tillit til ny operatør blant fagpersonellet.

– Vi er slitne

– Det er en merkbar slitasje. Vi er slitne, vi går på glass, uttalte Gilbert.

En løsning på krisen kan blant annet skje gjennom forhandlinger med operatør eller gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse.

Babcock tar over driften av ambulanseflytjenesten 1. juli neste år. 80 prosent av pilotene som i dag flyr for dagens aktør, Lufttransport, skal etter planen arbeide for dem. Babcock stiller med egne fly.

La press på selskapet

Etter møtet med aktørene i luftambulansesaken ved UNN, gikk Høie i møte med Babcock i Tromsø. Der la han press på selskapet for at de skal komme til enighet med Flygerforbundet.

Han legger ikke skjul på at et eventuelt brudd i forhandlingene vil kreve ekstratiltak og stor innsats fra helsetjenesten.

– Hvis det ikke lykkes med forhandlingene så er vi i en situasjon der vi og må se på hvilke tiltak vi skal sette i gang. Hvis det betyr at flere piloter slutter i Lufttransport AS og ikke søker seg over til Babcock, så har vi planer for å håndtere en slik situasjon. Men det er ikke en situasjon vi ønsker å komme i, sier helseministeren til NRK.

Flere tiltak

Helseministeren opplyser i en pressemelding at Luftambulansetjenesten HF har bekreftet igjen at de er klar til å sette i verk flere konkrete tiltak dersom det på nytt oppstår svikt i beredskapen for ambulanseflyene, eller situasjonen endrer seg på annen måte.

En rekke tiltak er allerede iverksatt: To helikoptre fra Forsvaret er sendt til Finnmark på døgnberedskap, og det er leid inn et ekstra ambulansefly.

Høie opplyser at det også er mulig å utnytte kapasitet i den nye helikopterkontrakten Luftambulansetjenesten HF har inngått med Norsk Luftambulanse AS.

- I tillegg har den nye ambulanseflyoperatøren Babcock på nytt bekreftet overfor meg at de har mulighet til å gradvis ta over noen av flyambulansebasene dersom situasjonen krever det, sier Høie.