Har funnet flere signaler i skredområdet i Tamokdalen

– Vi mener vi nå med sikkerhet kan si at alle de fire er i skredet, sier stabssjef Morten Pettersen i Troms politidistrikt, til NRK.

Det vil i dag bli gjort søk med helikopter for å avgrense innsatsområde i skredet ytterligere, opplyser politiet i en pressemelding ved 9.20-tiden onsdag morgen.

Politiet har med støtte fra helsevesen, Forsvaret og frivillige organisasjoner lett i én uke etter de fire utenlandske skituristene som antas å være omkommet i et stort snøskred på Blåbærtinden i Tamokdalen.

Ikke lenger signal fra de to andre skredsøkerne

Dårlig vær og stor skredfare har gjort innsatsen vanskelig. Først to dager etter at skredet gikk, det vil si fredag 4. januar, ble det gjort to markeringer på to skredsøkere inne i skredet. Natt til onsdag fanget altså mannskapene opp ytterligere to skredsøkere.

«Avstanden mellom signalene i søket fredag og signalene i nattens søk gjør at vi kan utelukke at det dreier seg om de samme skredsøkerne. Vi gir ikke ytterligere detaljer om lokalisering av signalene», skriver politiet i pressemeldingen.

Fra helikopteret fikk mannskapene ikke lenger signal fra de to skredsøkerne som ble lokalisert fredag. Dette funnet er markert, men det er ifølge politiet behov for å posisjonere funnet så nøyaktig som mulig. Det vil avgrense innsatsområdet.

– Vi vil gjøre et nytt søk med en Recco-søker hengende under et helikopter for å prøve å markere de første lokasjonene enda bedre, opplyser Pettersen.

Dette er planlagt gjort med bistand fra helikopterselskapet Heliteam i dagslys onsdag.

– Når kan det bli aktuelt å gå inn med letemannskaper i området?

– Det er veldig væravhengig. Det er de siste dagene kommet betydelige snømengder i fjellet og skredfaren øker. Vi er avhengig av å få gjort gode skredvurderinger og få sikret området for nye skred før vi kan sette mannskaper ned på bakken, sier Pettersen.

Det er ifølge skredvarslingen betydelig skredfare i området, og skredfaren vil øke torsdag.

Vanskelige forhold

Politiet planla i utgangspunktet nytt forsøk på å søke onsdag, men natt til onsdag åpnet det seg et nytt værvindu.

Med bistand fra Sea King redningshelikopter fra Forsvarets 330-skvadron ble det i løpet av natten forsøkt å få lokalisert alle antatt omkomne i skredet ved bruk av sender/mottaker utstyr.

Søket foregikk ifølge Morten Pettersen ved at en redningsmann fra 330-skvadronen hang under helikopteret i vaier med skredsøkermottaker.

Ved 06.30-tiden var søket avsluttet og Sea Kingen på vei til Banak.

Skredområdet er cirka 2 kilometer i luftlinje fra Fylkesvei 87 og ligger på cirka 1000 meters høyde. Det er snakk om et stort skred; cirka 300 meter bredt og 600 – 700 meter langt.

De fire som er antatt omkommet i snøskredet er finske Mikael Sten (29), Niklas Nyman (36), Andre Stenfors (32) og svenske Disa Backstrom (29).

En femte person i turfølget, en svensk mann, valgte å snu lenger nede i Tamokdalen. Da turkompisene ikke kom tilbake og han så at det hadde gått skred lenger opp i fjellet, varslet han politiet.