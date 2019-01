Har fortsatt ikke fått hentet ut de omkomne: – Sorgarbeidet blir satt på vent

Det har nå gått to uker siden skredulykken i Tamokdalen i Troms, hvor fire personer mistet livet. Det er den store snøskredfaren og de vanskelige værforholdene som skaper utfordringer i arbeidet med å hente ut de omkomne.

De siste dagene er det blitt gjort flere forsøk på å sikre skredområdet slik at bakkemannskaper kan begynne utgravingen av de fire. Politiet får nå blant annet bistand fra Forsvaret til å sprenge ned snømasser for å sikre området.

Det er derfor fremdeles usikkert når de fire omkomne kan graves ut av snømassene.

– Alt blir satt på vent

– Man kan bare gjette hvordan de pårørende må ha det. Ikke bare har de opplevd det verst tenkelige, å miste en av sine nærmeste. De må også forholde seg til at deres kjære fortsatt ligger begravd under snøen, sier ordfører i Balsfjord, Gunda Johansen.

Det var Johansen som tok imot de pårørende da de kom hastende nordover etter at skikjørerne hadde blitt meldt savnet. Foreldre og søsken til de omkomne var i området de første dagene etter ulykken, men etter hvert ble de oppfordret til å reise hjem og avvente situasjonen.

– Under slike omstendigheter får man ikke gått i gang med sorgarbeidet. Alt blir satt på vent, sier Johansen.

Nå er det politiet som har daglig kontakt med de pårørende og gir dem oppdatering på hva som skjer.

Gunda Johansen er ordfører i Balsfjord kommune. Den første helga etter skredulykken i Tamokdalen var hun i tett kontakt med de pårørende til de fire savnede skituristene. Foto: Nils Mehren / NRK

Vekker vonde minner

Siden sesongen 2014/2015 har hele 20 personer mistet livet i fjellet som en følge av snøskred.

10 mistet livet i Troms-fjellene, viser tall fra NVE, og totalt 238 mennesker var involvert i snøskredulykker i fylket i samme periode. Troms er dermed et av de mest skredutsatte fylkene i landet.

Og den lange ventetiden vekker minner for Guttorm Nergård, som var ordfører da tre unge menn fra Skaland på Senja ble begravd under flere meter snø under Tromdalen-ulykken i 2013.

Guttorm Nergård inviterte bygdefolket til informasjonsmøter med både politi og leitemannskaper, da tre kamerater fra Skaland ble tatt av skred like før påsken i 2013. Nå føler han med alle de som er berørt i Tamokdalen-ulykken. Foto: Linda Pedersen / NRK

Påskefreden var akkurat i ferd med å senke seg, da meldingen om de savnede skuterkjørerne kom.

En leteaksjon ble raskt satt i gang, men etter kort tid måtte den, i likhet med redningsaksjonen i Tamokdalen, avblåses fordi været var for dårlig. Dag etter dag påsken igjennom mislyktes ethvert forsøk på å gjenoppta leteaksjonen. Det snødde tett og var stor skredfare. Øyeblikkene med oppholdsvær var altfor korte.

Fra skredet i Tromdalen gikk 26. mars og til alle de tre mennene var funnet i snømassene, gikk det tolv og tretten dager.

– Vi gjør oss våre tanker, og vi husker godt hvordan den tida opplevdes, sier Nergård.

Fra skredet i Tromdalen gikk 26. mars og til alle de tre mennene var funnet i snømassene, gikk det tolv og tretten dager. Foto: Forsvaret

– Det er en fortvilende situasjon

Da forholdene endelig var stabile nok til å lete, måtte tråkke- og gravemaskiner tas i bruk. Enorme mengder snø måtte flyttes på for at de tre kameratene skulle bli funnet - så mye som fire tusen lastebillass.

Ulykken i Tamokdalen i ligner mer og mer på den tragiske hendelsen på Senja. Mandag har det gått like lang tid, 12 netter, uten at det har vært mulig å hente ut de omkomne skituristene fra Sverige og Finland.

– Det er en fortvilende situasjon, og tankene mine går til alle som står midt oppi den nå; hjelpemannskapene som ikke kommer til, de pårørende og naboene i Tamokdalen, sier Nergård.