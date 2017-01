– Jeg føler vi er i ferd med å sette en stemning som kan kle filmen, sier Jakop Janssønn, perkusjonist og musikalsk leder for årets filmkonsertensemble på Tromsø internasjonale filmfestival.

Sammen med fire andre musikere sitter han i et lite rom på Musikkonservatoriet i Tromsø og øver til årets filmkonsert på Tromsø internasjonale filmfestival.

Tidligere år har filmkonserten på TIFF spilt musikken til stumfilmer. Verk som allerede er ferdige, og tilpasset filmen. I år er utfordringen litt annerledes:

Janssønn og resten av musikerne har fjernet all dialog og musikk fra den klassiske spenningsfilmen «Veiviseren», og laget ny musikk som skal fortelle historien uten dialog.

– Filmen er såpass gammel at vi ikke kunne ta bort bare musikken. Nå er vi nødt til å sette vår egen vri på filmen. «Veiviseren» er jo en film alle har et forhold til, så med en gang du tuller med den kan du både irritere og engasjere folk. Noe vi er klar over, og noe vi setter pris på, sier Janssønn.

Ville gjøre noe helt nytt

Festivalsjef for TIFF, Martha Otte, forteller at de ønsket å markere 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet, som finner sted i år, på en ny måte.

– Vi valgte å gjøre noe av det mest radikale vi kunne gjøre, lage et nytt lydspor til en så stor film, som allerede har et fremragende lydspor, sier Otte.

– Denne versjonen av «Veiviseren» er på en måte en kommentar til endringer i identitet, fortsetter hun.

Regissøren i publikum

Med seg i ensemblet har Jakop Janssønn blant andre Marja Helene Fjellheim Mortensson, en norsk sanger og joiker fra Svahken Sïjte i Hedmark, som joiker på sørsamisk under konserten.

Disse er med i filmkonsertensemblet Ekspandér faktaboks Jakob Janssønn (leder) – perkusjonist fra Tromsø. Han tok sin Mastergrad i jazzmusikk ved det norske akademiet for musikk i 2015 og studerer komposisjon.

– perkusjonist fra Tromsø. Han tok sin Mastergrad i jazzmusikk ved det norske akademiet for musikk i 2015 og studerer komposisjon. Marja Helena Fjellheim Mortensson – norsk sanger og joiker fra Svahken Sïjte i Hedmark. Ble utnevnt som Årets Unge Musiker av den internasjonale urbefolkningsfestivalen Riddu Riđđu i 2014.

– norsk sanger og joiker fra Svahken Sïjte i Hedmark. Ble utnevnt som Årets Unge Musiker av den internasjonale urbefolkningsfestivalen Riddu Riđđu i 2014. Kristian Svalestad Olstad – Gitarist fra Jessheim, med mastergrad fra Musikkonservatioriet i Tromsø.

– Gitarist fra Jessheim, med mastergrad fra Musikkonservatioriet i Tromsø. Vlad Deminviad – Petrozavodsk der han studerte fiolin ved musikkonservatoriet. Jobber nå med en doktorgrad i musikk, og spiller både klassisk musikk, folkemusikk og postrock.

– Petrozavodsk der han studerte fiolin ved musikkonservatoriet. Jobber nå med en doktorgrad i musikk, og spiller både klassisk musikk, folkemusikk og postrock. Magnus Wiik – Multiinstrumentalist som blant annet spiller dobro, gitar, banjo og mandolin. Mottok Geir Digernes minnepris i 2015.

– Jeg synes det er herlig at vi har fått såpass frie tøyler, og kan utfordre oss selv. Dette er en film de fleste har et forhold til, og jeg tror det er sunt med noen nye vinklinger på den, sier hun.

Ensemblet startet øvingen på mandag. Fredag klokken 20.00 skal de holde konserten. Da vil regissør Nils Gaup være i publikum. Men det skremmer ikke Janssønn og Mortensson.

– Han er klar over at vi lager noe annet enn han lagde for 30 år siden, og jeg håper selvfølgelig at han setter pris på det vi gjør, sier Janssønn.