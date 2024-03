I 2023 var snittalderen på bussjåfører og trikkeførere i Norge på 51,4 år, viser tall fra SSB.

Nå har Indeks Nordland beregnet snittalderen for alle yrker i Nordland som har over 200 arbeidstakere, og tallene er klare:

Bussjåførene i fylket scorer høyest med en snittalder på 58,8 år.

Olav Larssen har lenge jobbet som bussjåfør. Han anslår at han er den femte eldste blant hans rundt 200 kollegaer i Bodø.

Selv om han har passert pensjonsalder for lengst, så stopper det ikke han.

Topp fem yrker i Nordland med høyeste snittalder Ekspander/minimer faktaboks Bussjåfører 58,8 år.

9 ulike lederyrker 53-56 år.

Vaktmestre 53,5 år.

Spesialsykepleiere 53,3 år.

Regnskapsførere 52,4 år. Tabellen viser bare yrker i Nordland med over 200 arbeidstakere. Kilde: Indeks Nordland

Olav synes jobben som bussjåfør er bra. Men han er ikke overrasket over at det er vanskelig å få rekruttert unge til bussyrket.

– Det er skiftarbeid og i våre øyne er lønnen ganske lav.

I Norge har bussjåfører rundt 520 000 kroner i årslønn, som er rundt 90 000 kroner lavere lønn enn medianlønnen i Norge viser tall fra utdanning.no.

Olav Larssen har vært bussjåfør i over 50 år Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

Rekruttere norske jenter og gutter

Jim Klungnes er forbundsleder i yrkestrafikkforbundet og forteller at eldre menn er hovedandelen av bussjåførene. Og tallene øker år for år.

– Snittalderen blir stadig eldre og belastningen blir også stadig større, sier Klungnes og fortsetter:

– Vi klarer ikke å rekruttert tilstrekkelig med unge.

– Hvorfor er det vanskelig?

– Det er generelt vanskelig å få rekruttert bussjåfører. Men det er ikke bare et norsk problem, det er også et globalt problem, sier Klungnes.

Jim Klungnes er forbundsleder i yrkestrafikkforbundet Foto: Kåre Sponberg

Nå som den norske kronen er svak, er det færre utenlandske bussjåfører som kommer til Norge for å jobbe, forteller Klungnes.

– Det betyr at vi må basere oss i veldig stor grad på norske jenter og gutter og som skal rekrutteres inn.

Men for at unge skal bli bussjåfører mener Klungnes at bransjen må bli mye mer attraktiv.

– Er det en farlig trend?

– Ja, selvfølgelig. Nå er det jo sånn at busselskapene ikke klarer å kjøre produksjonen sin uten at sjåførene må jobbe overtid, sier Klungnes.

– Hvis man må kutte og innstille avganger, hva vil det si for samfunnet?

– Det vil gå utover passasjerene som ikke har andre alternativ. Barn, unge, eldre, og pendlere.

– Magisk å kjøre buss

Selina Falck (25) har vært bussjåfør på heltid, men er nå student. Hun har planer om å kjøre buss i feriene og når studietiden er ferdig.

– Jeg skulle benytte muligheten til å studere før jeg ble alt for glad til å kjøre buss.

Selina Falck er en av få unge bussjåfører. Foto: ANETTE TJEMSLAND / NRK

Hun opplevde at hun var den eneste bussjåføren i 20-årene i firmaet hun jobbet for. Selina forteller at hennes yngste kollega nærmet seg 50.

– Det er jo litt trist at det ikke er flere unge sjåfører som kjører buss.

Selina vil anbefale flere unge til å kjøre buss for hun synes jobben som bussjåfør er veldig fin.

– Å være bussjåfør er helt magisk, sier hun.

Opplevd nesten hele Norge

Og noe av det Selina liker med jobben er når man har pause og været er dårlig.

– Da kan man bevege deg fritt i bussen, sette på radioen og bare danse og kose seg.

Selina har kjørt mange turer med turbuss og hun ser fram til hver gang hun skal på langtur.

– Man møter veldig mange forskjellige folk, både nordmenn og turister. Du får rett og slett være med på opplevelsen samtidig som du får betalt for å oppleve Norge,

– Har du opplevd hele Norge gjennom bussyrket?

– Ja, nesten faktisk. Jeg mangler bare litt oppi Nordkapp.