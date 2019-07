– Her ser du, det er nesten tomt nå, viser seksjonsleder for utbygging i Tromsø kommune, Øystein Dale.

NRK møter han i nybygde Tromsøbadet en måned før åpningen. Her skulle det egentlig vært omtrent 4,5 millioner liter vann, men nå jobber istedenfor opp til 15 mann på spreng på bassengbunnen.

Det har gått ti dager siden de oppdaget en lekkasje i 50-metersbassenget i badelandet. Da forsvant det 50.000 liter vann hvert døgn. Ingen visste hvor lekkasjen kom fra. Fortsatt er ikke mysteriet løst.

Anlegget, som har kostet Tromsø kommune nesten én milliard kroner, har vært omdiskutert. Det har vært politisk oppvask rundt prislappen og diskusjoner om hvor badelandet skal ligge.

Det jobbes for fullt, men foreløpig er ikke lekkasjen funnet. Foto: Marita Andersen / NRK

Krevende jobb

Beregninger viser at bassenget ville tømt seg selv innen 90 dager.

Nå har kommunen tappet nesten fem millioner liter vann i prosessen med å finne lekkasjen. Beregninger viser at lekkasjen tilsvarer et hull på størrelse med en lillefinger.

Men selv om bassenget nå er nesten knusktørt, er ikke lekkasjen funnet.

– Vi har 12–15 mann i arbeid. Vi har en plan på hvordan de skal jobbe med å eliminere og teste ut ting, sier Dale.

Han forteller at arbeidet er krevende siden hullet er så lite.

– Lekkasjen tilsvarer denne størrelsen i diameter, forklarer og viser Øystein Dale, seksjonsleder for utbygging i Tromsø kommune. Foto: Marita Bolle Andersen / NRK

– Kanskje ikke vanlig, men ikke unormalt

Det var under en test at lekkasjen ble oppdaget.

– Hvordan kan et nytt, ubrukt basseng til en milliard kroner ikke være tett?

– Det er ganske kompliserte konstruksjoner, svarer Dale.

Han forklarer at de jobber systematisk for å finne ut hvor lekkasjen er, og at ansvarsfordeling må komme på et annet tidspunkt.

Tromsø kommune investerte stort i et nytt anlegg som skulle gi badeglede til frosne nordboere. Foto: Pål Hansen / NRK

– Nå har vi tappet så mye vann at vi har kommet til de tekniske installasjonene. Vi jobber ut fra flere spor som har blitt avdekket underveis.

Det er ganske mange steder lekkasjen kan være. Den kan være i alt fra prosessanlegg, rør og dyser, til betongen.

Han mener det derimot ikke er så overraskende med lekkasjer i nybygde basseng.

– Vi har fått en del henvendelser fra andre som har opplevd lignende problemer. Det sier meg at dette kanskje ikke er vanlig, men at det i hvert fall ikke unormalt at det ikke er helt tett.

– Må lage en plan

Tromsøbadet skal åpne med brask og bram 24. august. Daglig leder Siv-Hege Helsing Schrøen, sa tidligere til NRK at det vil åpne som planlagt.

Hun sa derimot at de vil legge begrensninger på åpningstider, og hvor mange mennesker som kan bruke anlegget samtidig så lenge hovedbassenget ikke er i drift.

– Det er ikke mulig å ta alle de som skulle være i 50-metersbassenget oppi de øvrige bassengflatene. Uten et stort basseng må vi redusere litt på tilbudet i forhold til både antall personer og åpningstider, sa hun.

Optimist

Øystein Dale er optimist og sier han har god tro på at det skal ordne seg.

– Vi kan være heldig med at det er en lett skade å utbedre. Er det andre ting får vi lage en plan ut fra det. Men bassenget skal tettes.

Når hullet blir funnet, og fikset, vil det ta opptil én uke å fylle bassenget igjen.

– Klarer dere å bli ferdig og få bassenget fylt opp til slutten i august?

– Akkurat nå ser jeg et tomt basseng. Når lekkasjen er funnet og vi kan fylle opp bassenget igjen, klarer vi å fylle 80 centimeter i døgnet.