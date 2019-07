Bygde badeland til 1 milliard kroner – nå lekker det

Over hele landet står kommunale svømmebasseng for forfall. Eksperter roper varsko om ungdoms svømmeferdigheter.

I Tromsø tok kommunen dette på alvor. De investerte stort i et nytt anlegg som skulle gi badeglede til frosne nordboere. Samtidig som mindre anlegg ble lagt ned for å kompensere for det nye.

Men nå viser det seg at bassenget lekker, noen få uker før åpningen. Og ingen vet hvor det kommer fra eller hvor vannet tar veien.

– Vi jobber på spreng for å finne ut hvor det lekker fra, men det går tregt, sier seksjonsleder for utbygging i Tromsø kommune, Øystein Dale til NRK.

Bassenget kan romme 4.5 millioner liter vann og hvis ikke lekkasjen fikses vil bassenget være tomt om 90 dager, opplyser Dale.

Ble en halv milliard dyrere

Tromsøbadet har vært et prestisjeprosjekt for Tromsø kommune. Så langt har det blitt brukt nesten en milliard kroner på anlegget. Opprinnelig var prislappen rundt 500 millioner kroner.

Tromsøbadet er ikke det første prestisjeprosjekt fra det offentlige Tromsø som går over stokk og stein. Den nye havneterminalen i byen ble bygget slik at folk skadet seg til blods. Prislapp: En halv milliard kroner.

I resten av landet er det flere tilsvarende saker:

Stupetårnet på Hamar skulle opprinnelig kostet 1,5 millioner kroner. Etter mange byggefeil endte det på 28 millioner.

Hamsun-senteret, også kjent som Norges styggeste bygg, ble 22 millioner kroner dyrere etter at det blant annet ikke var regntett.

Den største prishoppet står derimot Stortinget for. Oppussingen og oppgraderingen av bygget ble vedtatt i 2013. Det skulle i utgangspunktet koste 350 millioner kroner. Prisen endte 2,3 milliarder kroner.

Tromsøbadet har vært et prestisjeprosjekt som har kostet nesten en milliard kroner. Foto: Ørjan Hansen / NRK

Granskes av et kontrollutvalg

Hovedbassenget er Norges nordligste, og et av landets aller største konkurransebassenger. Nå er det usikkert om det kan brukes til åpningen i august.

Daglig leder i Tromsøbadet, Siv-Hege Helsing Schrøen sier de vil åpne uansett, men med begrensninger på besøkende og åpningstider. Foto: Ørjan Hansen / NRK

– Vi rigger oss til å åpne anlegget 24. august. Med eller uten 50-metersbassenget, sier daglig leder i Tromsøbadet, Siv-Hege Helsing Schrøen til NRK.

Hun sier likevel det vil bli lagt begrensninger på hvor mange mennesker som kan bruke anlegget så lenge det største bassenget ikke er i drift. I tillegg til 50-metersbassenget er det også spa og andre velferdsfasiliteter på anlegget.

– Det er ikke mulig å ta alle de som skulle være i 50-metersbassenget oppi de øvrige bassengflatene. Uten et 50-metersbasseng må vi redusere litt på tilbudet i forhold til både antall personer og åpningstider, sier hun.

Nå skal kontrollutvalget i ishavsbyen undersøke hele prosjektet for å finne ut av hvordan et prosjekt som sprakk med flere hundre millioner fortsatt ikke holder stand.