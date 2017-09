FlyViking avvikler ny rute: – Vi må kanskje satse mer på markedsføring

FlyViking legger ned rutene til og fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Administrerende direktør i FlyViking, Heine Richardsen, mener at lav lønnsomhet er grunnen, men at de ikke ser på nedleggelsen som et stort nederlag.

For lav lønnsomhet

– Vi ville inn i Evenes for å se om det var belegg for å drive der, men dessverre viser det seg at det var for få passasjerer og for lav lønnsomhet slik at vi må legge ned ruten, sier Richardsen.

Administrerende direktør i FlyViking, Heine Richardsen mener mer markedsføring må satses på i selskapet. Foto: NRK

Ruten ble startet opp i juni i år, og for bare to uker siden ble tilbudet trappet opp. Siste flytur innom Evenes er søndag 24. september, det var Harstad Tidende som skrev om nyheten først.

– Vi nødt til å snu om og fokusere på de andre destinasjonene vi tilbyr, sier Richardsen.

– Widerøe har anbud på flyvningene som går mellom Harstad, Narvik og Tromsø, har det hatt noen påvirkning tror du?

– Ja det vil jeg tro for vi kan jo ikke betjene passasjerer nettopp fordi det er FOT-ruter (flyruter hvor staten betaler for å kunne bidra til et bedre flytilbud), så det vil jeg anta er en medvirkende årsak til at vi ikke får det belegget vi ønsket.

Til tross for at markedet viste seg å ikke være så lønnsomt som FlyViking håpet, er de ikke skuffet over resultatet.

– Vi må bare ta til etterretning at det ikke ble slik vi trodde. Vi skal gå igjennom tallmaterialet vi har og se hva vi eventuelt skal gjøre fremover.

Økt markedsføring kan være løsningen

– Det er alltid spennende når man går ut på et nytt marked og ser om man klarer å bygge det opp. Vi har ikke gitt opp noen plasser, men vi har behov for flyene på andre destinasjoner.

– Så du mener ikke at dette forteller noe om fremtiden til selskapet?

– Nei overhodet ikke, men det er klart at som en utfordrer så må vi nok kanskje bruke mer tid på markedsføring for å nå ut til de reisende, avslutter Richardsen.