Finnmark nekter å møte Troms og Mæland: – Det vil være det samme som å gi opp

Fredag forrige uke ga fylkestinget i Troms beskjed om at det trengs hjelp fra sør for å fullføre sammenslåingsprosessen i nord. Dette skjedde etter Finnmark ikke ville oppnevne medlemmer til fellesnemnda.

Men kommunalminister Monica Mæland ønsker ikke å ta over sammenslåingsarbeidet.

I stedet har hun invitert Troms og Finnmark til et dialogmøte om sammenslåingen. Møtet er satt til mandag neste uke, og Troms akter å stille opp.

Det gjør ikke Finnmark.

– Å møte opp vil være det samme som å si at vi har gitt opp kampen om at Finnmark skal stå som et eget fylke, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

NEI: Ragnhild Vassvik og Tarjei Jensen Bech, her avbildet i forbindelse med avstemmingen om sammenslåing og fellesnemnd i juni.

Hun mener det store flertallet de har i ryggen av finnmarkinger som ikke ønsker dette, burde være nok til at statsråden og Stortinget endrer vedtaket fra i fjor juni.

– Alle andre har klart dette

Mæland sier ingenting tyder på at Stortinget kommer til å fatte et nytt vedtak.

Monica Mæland innkalte til dialogmøte med Troms og Finnmark neste mandag, men kun Troms har sagt ja. Foto: Vidar Ruud / NPK

– Det betyr at det fra og med 1. januar 2020 vil være på plass en ny fylkeskommune, sier statsråden.

Hun mener hun har tatt sin del av ansvaret, og lagt til rette for sammenslåingsprosessen. Men nå gjenstår det for fylkeskommunene å gjennomføre, sier Mæland.

– Alle andre fylkeskommuner har klart å gjennomføre dette arbeidet tidligere, men altså ikke i Troms og Finnmark.

Det er derfor hun kalte inn til møte. Nå har Finnmark takket nei, og mer kan ikke statsråden gjøre, sier hun.

Ja til møte, nei til agendaen

Vassvik sier hun synes det er bra at statsråden har invitert til møte, og at hun gjerne skulle vært en del av en dialog.

– Men jeg kan ikke møte henne med den agendaen hun har presentert i sin invitasjon. Jeg vil heller diskutere hva hun kan bidra med for å snu saken, sier Vassvik.

– Det er deres måte å jobbe på. Vi møter når statsråden inviterer, sier Willy Ørnebakk om Finnmarks avslag på Mælands invitasjon. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Troms har derimot takket ja.

– Virkeligheten er at det kommer til å bli noen nye fylker etter 2020, og det er den virkeligheten vi jobber ut fra i Troms, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms.

Han mener det er viktig å ta innover seg at dette ikke kun er en nordnorsk prosess, men at regionreformen er en nasjonal reform. Nå har det stoppet opp i nord, og han håper statsråden vil ta grep.

– På dialogmøtet vil vi fremme for statsråden at vi ikke kan gjøre jobben alene, og at departementet derfor må ta en rolle, sier han.