Elias var meter unna å kollidere med denne ulven på E6

Onsdag kveld var Elias på vei til Bardufoss da et dyr dukket opp på veien foran traileren.

– Jeg så i sidesynet at det kom noe springende ut fra en hage mellom hus. Først tenkte jeg det var en hund, men jeg så på måten den sprang på at det ikke var det. Da ble jeg usikker og tenkte at det var en ulv, sier trailersjåføren.

TRAILERSJÅFØR: 21 år gamle Elias Vatne. Foto: Bjørn Idar Vatne

Det gjør Elias til en av få som har sett en av de fire ulvene i Troms fylke siden 1999. Han forklarer at det ikke var lett å kjenne igjen dyret umiddelbart.

– Jeg har aldri sett en ulv i mitt liv, så jeg ble litt usikker. Den var ikke veldig stor, men det var noe med pelsen og måten den sprang på, sier han.

Elias trodde selv at ulven var mer folkesky.

– Jeg trodde ikke den skulle være i slike tettsted. Den kom jo springende ut på veien og jeg måtte bremse. Hadde jeg ikke oppdaget den før, hadde jeg kanskje kjørt på den.

Svært uvanlig

Regionansvarlig for rovvilt i Troms, Thomas Johansen, har jobbet med rovvilt siden årsskiftet, han fastslår at dette var en bemerkelsesverdig hendelse.

– Det er veldig uvanlig. Jeg har jobbet her siden 1999 og det er vel det fjerde tilfellet hvor det er observert ulv, sier Johansen.

Han tror ulven kan ha streifet fra andre land til fylket.

ULVEEKSPERT: Thomas Johansen for Statens naturoppsyn har jobbet ulven i Norge siden 1999. Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

– Dette er ikke den ulven som ble observert i 2016. Dette er helt sikkert en ny streifulv som har kommet fra et annet området, altså fra Nord-Finland eller fra Skandinavia.

– Ikke mindre folkesky

Han mener det er for tidlig å konkludere om ulven i området er blitt mer vant til mennesker.

– Det er for tidlig å fastslå om ulven er blitt mindre menneskesky ut ifra disse observasjonene. Det er jo forholdsvis få observasjoner av dyrene, så det er ikke en trend at de er blitt nærgående, sier Johansen.

Han utelukker ikke at dette er ulven som ble observert i Kvænangen i juni, eller at det kan være flere ulv i området. Han tror også at det er en tilfeldighet at ulven har kommet til nettopp dette området.