Dronning Sonja til Riddu Riđđu

Det er første gang urfolksfestivalen Riddu Riđđu i Kåfjord i Troms får kongelig besøk når Dronningen kommer for å foreta den offisielle åpningen av festivalen den 13. juli 2017.

– Dette er en stor ære for oss! At Dronningen velger å besøke oss er en anerkjennelse av arbeidet vårt og festivalen, sier Trollvik til NRK.

Har hatt en drøm

Festivalen har invitert ulike representanter fra kongefamilien i mange år, men ikke fått napp før.

– Vi har hatt en stor drøm om at vi skulle få besøk fra kongefamilien, sier Trollvik.

Både kongen og dronningen og kronprinsparet har vært i Kåfjord tidligere, og også på Aja samiske senter, der festivalen har sine kontorer og der selve festivalen skjer.

Festivalsjef Karoline Trollvik vil fortelle Dronningen om det internasjonale samarbeidet som festivalen står for. Foto: Siv Eli Volab / NRK

100-års jubileum

Trollvik gleder seg til å vise fram programmet, som blir preget av at neste år er 100-årsjubileum for det første samiske landsmøtet i Trondheim.

– Vi har ikke annonsert mye om det kommende programmet, men vi jobber med mange kule ting som slippes i løpet av vinteren og våren, sier hun.

Detaljene rundt programmet er enda ikke klart, det skal planlegges sammen med Slottet og fylkesmannen.

– På nyåret starter arbeidet med å planlegge hvor lenge Dronningen skal være i Kåfjord og hva hun skal være med på under festivalen. Uansett er dette en ankjennelse for festivalen, sier fylkesmann i Troms, Bård Pedersen.

Trollvik sier de skal vise Dronningen ulike sider ved festivalen.

– Vi kommer til å lage et program for henne slik at hun både får innblikk i det samiske, det sjøsamiske, om historien og bakgrunnen til Riddu Riđđu, men også den internasjonale samarbeidet vi har.

Håper på høye besøkstall

Hun tror at dronningen vil like å møte alle de samiske håndverkerne, de som driver med duodji. På festivalen arrangeres workshop og kurs i forskjellige urfolksteknikker.

– Hvorfor tror du dronningen sa ja til å komme?

– Jeg har inntrykk av at hun er veldig glad i Nord-Norge, og at hun er genuint interessert i samsisk kultur og vil vite mer.

Nå håper hun at dronningens tilstedeværelse vil føre til økte besøkstall.

– Jeg håper at mange av de eldre vil komme, vi samer er jo glad i kongefamilien. Jeg tror det kan bli et stort øyeblikk for mange, ikke bare vi som organiserer festivalen. Vi satser på gode besøkstall, sier en lykkelig Trollvik.

Det er ikke klart om Dronningens besøk i Troms i juli neste år vil omfatte mer enn Riddu Riđđu-festivalen.

Neste års festival er den 26. i rekka og går av stabelen 12.–16. juli.