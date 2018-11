Skipet døpes på et uvanlig vis. Den tradisjonelle champagneflaska byttes ut med en stor isklump når prinsessen døper skipet ved kai i Tromsø sentrum.

– Dette blir en gledens dag for hele polarnasjonen. sier Norsk Polarinstitutts direktør, Ole Arve Misund. Foto: METTE ANTHUN / NRK

Det er 101 år siden polfareren Roald Amundsen gjorde det samme da han døpte forskningsfartøyet «Maud».

– På grunn av at klimaendringene går raskere i nordområdene og polområdene trenger vi et skip som trygt kan ta oss dit, sier Norsk Polarinstitutts direktør, Ole Arve Misund.

Han synes det er spesielt gledelig at prinsessen vil være gudmor, da skipet er kalt opp etter hennes far kronprinsen.

– Kongefamilien har i flere generasjoner vist spesiell interesse for polarforskningen, sier Misund.

– Jeg døper deg Kronprins Haakon. Måtte hell og lykke følge deg og ditt mannskap på alle oppdrag mot nord og sør, sa prinsessen under dåpen. Foto: NRK

Milliardskip

«Kronprins Haakon» betegnes som Norges nye flaggskip innen polarforskning, har kostet 1,4 milliarder kroner å bygge og skal ha Tromsø som hjemmehavn.

Tromsø har lange tradisjoner som ishavsby: Både Norsk polarinstitutt, UiT-Norges arktiske universitet, Havforskningsinstituttet, Framsenteret og Norsk Polarinstitutt holder til her.

Det isgående forskningsfartøyet har blitt et av verdens mest avanserte, med både helikopterhangar og fjernstyrt undervannsubåt som en del av standardutrustningen.

«Kronprins Haakon» har plass til 35 forskere, som året rundt kan boltre seg i tolv ulike laboratorier. Allerede har skipet vært på sitt første tokt, i Framstredet mellom Svalbard og Grønland.

– Denne dagen har vi ventet lenge på. Dette er et skip med et viktig oppdrag, som til syvende og sist handler om å redde kloden. Vår familie har det finest når vi er ute på sjøen. Jeg er en stolt far i dag, sa kronprins Haakon, like før prinsessen fullførte sitt oppdrag som gudmor.

– Vi må formidle det vi vet på en forståelig måte og ha mot til å ta beslutninger, sa kronprins Haakon fra talerstolen. Han understreket viktigheten av å øke kunnskapen om havet og klimaendringene. Foto: TURI ENOKSEN/NRK

Skipet er også utstyrt med et såkalt månebasseng, et slags hull i skroget som gjør at man enkelt kan sende utstyr og dykkere ned i dypet.

Norsk Polarinstitutt er eier av skipet, Havforskningsinstituttet skal stå for driften, og UiT Norges arktiske universitet vil være største bruker.

Søndag vil skipet være åpent for nysgjerrige publikummere fra klokken 11.00.

PS: Det er ikke første gang at prinsesse Ingrid Alexandra døper et skip. I 2015 var hun gudmor for redningsskøyta Elias.