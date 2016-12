Dette er Norges nye turistattraksjon

Planen er å slepe «Maud» hjem gjennom Nordøstpassasjen og til Vardø i 2018, samme vei som hun dro ut fra Norge. Håpet er å gjøre henne til en attraksjon for Norge, på samme måte som skutene «Fram» og «Gjøa» er i dag.

Prosjektet Maud Returns Home har i flere år jobbet med å heve vraket av «Maud» fra havbunnen nord i Canada. Nå vil de hente henne hjem, og vise polarhelten Roald Amundsen en siste ære.

– Og aller først vil vi feire hundreårsjubileet for Amundsens polferd fra Vardø i 2018, sier prosjektleder Jan Wanggaard.

Maud er en viktig kulturarv. Det blir stas å ankomme Norge østfra, sier Jan Wanggaard Foto: Jan Wanggaard/privat

Sist sommer ble skroget hevet i Cambridge Bay, verdens kaldeste bebodde område. Nå skal «Maud» slepes hjem til Norge på lekteren «Jensen», oppkalt etter hennes båtbygger Christian Jensen. Prosjektet er finansiert av den norskeide gruppen Tandberg Eiendom, som vil bygge museum for polarskuta når hun er tilbake i Norge.

– Vi sleper henne fra Cambridge Bay når isen er gått i august neste år, sier Wanggaard.

Planen er å overvintre i Nordvest-Russland og ankomme Vardø 18. juli 2018. Det er på hundreårsdagen etter at «Maud» i 1918 la ut på ekspedisjonen østover, til stor jubel fra lokalbefolkningen.

Etter Vardø skal skuta slepes videre sørover til Vollen i Asker der hun ble bygd. Foto: Jan Wanggaard/Maud Returns Home

Amundsen bygde polarskuta «Maud» fordi han ønsket å gjennomføre en ekspedisjon som skulle drive over Polhavet og kanskje nå Nordpolen. Hun ble døpt «Maud» etter den norske dronningen.

Hjem fra øst

Prosjektleder Wanggaard har besøkt Moskva for å diskutere hjemreisa gjennom den russiske Nordøstpassasjen. Han mener planen ble godt mottatt, og at russerne er svært positive til polarheltene Nansen og Amundsen og deres banebrytende ekspedisjoner i polare strøk.

Maudekspedisjonen hadde problemer. Det tok to år å komme gjennom den isfylte Nordøstpassasjen, og nok et år frosset fast i isen nord for Beringstredet før Amundsen ga opp. «Maud» fortsatte med redusert besetning frem til 1925 uten å komme inn i øst-vest-strømmen, slik planen var.

Da Amundsen fikk pengeproblemer, ble polarskuta solgt på tvangsauksjon. I 1930 sank skuta i Cambridge Bay.

Her er Maud før ekspedisjonen i 1918 på Tromsø havn. Foto: Nasjonalbiblioteket/Peter Wessel Zapffe

Et Maudhus

Ekspedisjonen med «Maud» er mindre kjent enn Nansens «Fram»-ekspedisjon gjennom Polhavet i 1893–96.

– Polarskutene «Fram» og «Gjøa» er begge nasjonale monumenter. Vi ønsker å gjøre kunnskapen om «Maud» tilgjengelig og bygge et Maudhus til polarskuta i Asker, sier Wanggaard.

Skroget etter Maud er slitt og revet opp av isen etter 85 år i Cambridge Bay. Foto: JAn Wanggaard/Maud Returns Home

Se «Maud» før hevingen

Maud innfryst i isen

Skihelten Vegard Ulvang, polarhistoriker Harald Dag Jølle og ekspedisjonsmannen Jan Fasting besøkte «Maud» før de la ut på tøff tur med skiseil fra Cambridge Bay i vår.

– Det var en helt egen følelse å se skroget til skuta som har vært gjennom krevende år med Amundsen, sier Ulvang.

Turen han og kameratene dro på med skiseil har blitt til en dokumentarserie som vises på NRK nå i desember.