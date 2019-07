Arrangøren i sjokk etter norsk kvinne døde under ekstremløp i Italia: – Vi gjorde alt vi kunne

Kvinnen ble truffet av lynnedslaget i 19-tiden lørdag. Hun befant seg da på 2120 meters høyde.

Kvinnen ble brakt til sykehuset med redningshelikopter, men døde senere samme kveld av skadene.

– Vi er fullstendig i sjokk. Det er en tragedie. Jeg har ikke ord for det som har skjedd, sier talsmann Jakob Oberrauch, for arrangørene av Ultra Skyrace.

– Burde aldri blitt arrangert

Om lag 30 minutter før ulykken inntraff ble løpet stoppet på grunn av værforholdene og utøverne ble holdt igjen på sjekkpunkter underveis. Noen deltagere, blant andre den norske kvinnen, var imidlertid på vei mellom disse sjekkpunktene da ulykken skjedde. Arrangørene fikk derfor aldri varslet 43-åringen.

Arrangørene har mottatt kraftig kritikk i etterkant av hendelsen, av blant andre den profilerte, sveitsiske meteorologen Jörg Kachelmann. Han skrev på Twitter søndag kveld at løpet aldri burde blitt arrangert.

«Når inhumane arrangører sender folk som levende blink gjennom løypa, til tross for at værmeldingen viser tordenvær, for så å spille offer, skjer det som må skje», skriver han på Twitter ifølge Dagbladet.

Kvinnen befant seg ved Kratzberger-sjøen 2120 meter over havet da ulykken skjedde.

– Vurderer framtiden til løpet

Talsmann for arrangørene, Jakob Oberrauch sier han forstår kritikken, men mener likevel de ikke kunne gjort noe mer for å forhindre ulykken.

– Vi har vært i kontinuerlig kontakt med meteorologene i vår region gjennom hele arrangementet. Værmeldingene i forkant av løpet viste at det ville være gode værforhold, men været kan endre seg raskt i dette området.

– Da vi skjønte at uværet kom til å treffe i løypa, stoppet vi løpet øyeblikkelig.

Helikopter med redningsmannskaper ble sendt ut umiddelbart etter at arrangørene ble varslet om ulykken, og kvinnens pårørende som også befant seg i samme område, ble varslet.

– Vi prøvde å reagere så fort som mulig, og gjorde alt vi kunne for å redde kvinnen.

Arrangørene vil de neste dagene granske ulykken.

– Dette har gått hardt inn på oss, og vi trenger noen dager til å analysere og forstå hva som har skjedd.

– Vurderer dere å slutte å arrangere ekstremløpet?

– Det er en av tingene vi skal ta stilling til de neste dagene, ja.

Arrangerer minnemarkering

Kvinnen var fra Bergen, og bosatt i Tromsø. I kvinnens hjemby er løpemiljøet i sorg.

– Hun var maks uheldig. Det er en forferdelig hendelse og kjempetrist, sier Sverre Benjaminsen, daglig leder i Tromsø Skyrace.

Førstkommende helg vil Tromsø Skyrace, som er byens mest kjente fjelløp, derfor arrangere en markering for å hedre den omkomne kvinnen. Den avdøde kvinnen har tidligere deltatt på løpet, senest i 2017.

– Vi har ikke diskutert på hvilken måte vi skal gjennomføre markeringen på enda. Men vi tenker uansett at det er viktig for Skyrace-løperne og miljøet at vi tenker over hva vi egentlig holder på med. Vi er i fjellet, og det kan være farlig.