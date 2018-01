Alle ser mot nord: – Arktis gir oss flere muligheter

En bærekraftig økonomisk utvikling vil være avgjørende for å sikre arbeidsplasser og robuste, levedyktige samfunn i nord.

Det var hovedbudskapet til utenriksminister Ine Eriksen Søreide på konferansen Arctic Frontiers som åpnet i Tromsø mandag. Fem norske statsråder og flere utenlandske ministre deltar på konferansen sammen med 3000 andre deltakere fra 30 land.

Arctic Frontiers er en av de største internasjonale arrangementene som diskuterer arktiske spørsmål.

Opptatt av samferdselen i nord

I sin tale sa utenriksministeren at nordområdene er et av regjeringens viktigste satsingsområder.

– Samtidig må vi ha en bærekraftig utvikling og vi tror det er mulig å gjøre begge deler, både skape vekst og vern, sier Eriksen Søreide.

Utenriksministeren er opptatt av å bygge ut samferdselen i nord for å få næringslivet til å fungere godt og få til ytterligere verdiskaping.

– Vi har flere nordområdeprosjekter som er viktig for utviklingen av regionen. Her ønsker Norge å ta en global lederrolle når det gjelder havspørsmål, som er knyttet til en bærekraftig vekst og som er relatert til ressursene i havet, sier Eriksen Søreide.

Vil lære av Norge

– Her ser vi en økende internasjonal interesse for ressursspørsmål, hvordan vi kan forhindre marin forsøpling som kan bety at vi må ta ned aktiviteten og ikke utnytte ressursene på en god måte.

Samtidig ser vi en interesse fra mange utviklingsland for hvordan Norge har forvaltet havressursene gjennom mange år, for hvordan vi har vernet ressursene, samtidig som det har gitt oss betydelige inntekter, sier Eriksen Søreide.

Fortsatt olje og gass

Norge er en av verdens største olje og gassprodusenter, samtidig som Norge er et viktig medlem av Nato, med sin strategiske beliggenhet mellom Vesten og Russland. Et viktig spørsmål i den forbindelse er den sikkerhetspolitiske situasjonen i nord.

Om dette, sier utenriksministeren.

– Vi har de siste årene sett en betydelig russisk modernisering, en gjenoppliving av det såkalte bastionforsvaret på Kolahalvøya. Det er mer militær aktivitet, mer komplekse flymønstre, seilingsmønstre og øvingsmønstre.

Norsk og russisk fly ved grensa i nord. Men Russland er ingen trussel mot Norge, mener utenriksministeren. Foto: Forsvaret

Utenriksministeren opplever likevel ikke noen trussel fra Russland mot Norge, men sier Norge følger nøye med fordi det er en utvikling som går raskt.

– Vi kan ikke lenger legge til grunn varslingstider, derfor må vi følge nøye med på hva som skjer, sier utenriksministreen.

Fortsatt samarbeid

Hun ser likevel ikke grunn til stor bekymring.

– Vi har fortsatt et godt samarbeid med Russland og andre land, for eksempel gjennom kystvakt, grensevakt, søk og redning, samt en åpen linje mellom Nordflåten og Forsvarets Hovedkvarter i Bodø, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.