Mannskaper på «Lance» skulle skal hente ut Børge Ousland og Mike Horn fra Arktis, men har slitt med å finne en veg gjennom is og heftig vær.

Etter at de startet ut fra Longyearbyen fredag fulgte «Lance» en åpen råk i isen. Men den viste seg å gå for langt vestover til at det ble mulig å finne et punkt der de kan møte polfarerne.

Det tidligere forskningsskipet «Lance» (her fra tokt i 2015) er en sentral del av beredskapsplanene rundt Ousland og Horns ekspedisjon Foto: Nick Cobbing

Siden satte skipet seg fast i isen, men nå har de kommet seg løs igjen.

Mandag har mannskapene om bord trolig funnet en åpen råk som kan ta dem frem til et møtepunkt. Nå venter de bare på fått ferske satellittbilder over isen, som stadig er i drift.

Håpet er at de skal finne et møtepunkt ved 82 grader og 30 minutter nord.

Børge Ousland og Mike Horn har kun mat til fire dager til.

De er også forsinket på grunn av skader på en pulk, og Mike Horn behandler frostskader på kroppen med antibiotika.

Mike Horn går på antibiotika for å behandle en betent tommel. Skadene oppsto som en følge av frostskader.

Går på antibiotikakur for frostskader

– Torsdag denne uken er det slutt på rasjonene.

Det sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen som har snakket med Børge Ousland mandag morgen. De to har kommet skikkelig på etterskudd etter en stor reparasjon på en pulk søndag.

– Mandag kommer de derfor seg på ski langt senere enn det de har pleid å gjøre. Det er sørøstlig vind og 30 kuldegrader når de gradvis nærmer seg målet, sier Ebbesen.

Børge Ousland har også frostskader, men skriver på sin Instagramkonto at begge polfarerne er svært optimistiske med tanke på å fullføre turen innen «tidsfristen» torsdag. Da er de tomme for rasjoner. Foto: Mike Horn

I mellomtiden har Mike Horn måttet starte på sin andre antibiotikakur på grunn av frostskader på en tommel. Skadene vil ikke gro.

Å få en akutt blodforgiftning i en slik situasjon er ekstremt farlig. Det kan de ikke risikere, sier Ebbesen.

– Det er en stor bekymring. Det er veldig vanskelig for kroppen å restituere seg når den aldri får ordentlig varme eller restitusjon. Han tar en antibiotikakur for å være på den sikre siden. Vi må bare håpe at de er på rett side av den skumle streken, sier ekspedisjonslederen.

Planen for ekspedisjonen er at Børge Ousland og Mike Horn skal krysse hele Polhavet fra Alaska til Svalbard, først med båt (blå linje), så på ski (rød linje) og så med båt igjen (blå linje). Grafikk: Joakim Digernes-Nordström / NRK

80 dager på isen i Arktis: – På tide å komme seg hjem nå

Børge Ousland og Mike Horn er på vei tvers over Polhavet til Svalbard, via Nordpolen. Ekspedisjonen startet med båt i Nome i Alaska 25. august.

Siden 12. september har de beveget seg på ski, de har passert Nordpolen, og er nå på vei videre mot sør, i retning Svalbard.

Underveis har de møtt på flere problemer, og forrige uke ble en bergingsaksjon vurdert på grunn av vanskelige forhold. Fredag ble det imidlertid klart at Ousland og Horn ikke ville avbryte ekspedisjonen.

De to har nå tilbrakt mer enn 80 dager på isen.

– Det er virkelig på tide å komme seg hjem nå, skriver Mike Horn på Instagramkontoen sin.

Børge Ousland og Mike Horn har vært nødt til å forsere mange råker som dette på sin ferd. Foto: Mike Horn

Kontoen oppdateres av datteren hans mens han er i isødet.

De to polfarerne vil bli hentet ut av det tidligere forskningsskipet «Lance» så snart de finner et møtepunkt.

Dersom mannskapene på skipet lykkes å følge råken når de starter ut mandag, vil Mike Horn og Børge Ousland fortsatt ha mellom 90 og 100 kilometer med is igjen å ta seg over.

Ønsket for turen er å foreta en klassisk ekspedisjon, men å vise det paradoksale ved at klimaendringene gjør det mulig, har Ousland fortalt til NRK.