Ekspedisjonsleder Lars Ebbesen forteller at skipet har gått i en blindvei. Derfor måtte de snu, og er nå på tur ut for å finne en annen og åpen råk.

Det tidligere forskningsskipet «Lance» er en sentral del av beredskapsplanene rundt Ousland og Horns ekspedisjon, og ankom Svalbard før helgen for å bistå.

Skipet reiste fra Longyearbyen fredag kveld.

– Det er vanskelig å navigere ut fra satellittbilder. Syd for 84 grader nord har vi gode satellittkart over isen. Men lenger nord er det mer utfordrende. De trenger mer klarvær.

Nå har også vinden endret seg fra nordøst til øst. Isen flytter seg hele tiden, sier Ebbesen.

Ifølge han var Lance nesten oppe på 82 grader nord. Ousland og Horn befinner seg på 83 grader nord.

– Så de nærmer seg. Det er snakk om en justering, sier Ebbesen.

Råken «Lance» fulgte gir to dager mer gåtid for Ousland og Horn. Nå håper de å komme seg til en råk som kan korte ekspedisjonen for polfarerne, skriver VG.

KREVENDE: Børge Ousland og Mike Horn har vært nødt til å forsere mange råker som dette på sin ferd. Foto: Mike Horn

Krysser isen i polhavet

Planen til Børge Ousland og Mike Horn er å reise fra Alaska til Svalbard, via Nordpolen.

På ferden skal de blant annet krysse isen i polhavet.

Ebbesen, som er hjelpemann for ekspedisjonen, sier dette er noe av det råeste som noen gang er gjort.

– Å krysse polhavet er gjort før, men da på en tid av året der isen er på sitt tykkeste. Børge og Mike krysser isen når den er på sitt minste. De er mye mer utsatt for at isen skal drive i feil retning eller at den skal bryte opp.

Han får støtte av polfarer Aleksander Gamme.

– Dette er en milepæl. Blant annet på grunn av turens karakter, og i alle fall slik turen har utviklet seg nå. Den er lang og svært krevende, sier Gamme.

For naturen har gitt Ousland og Horn store utfordringer.

På et tidspunkt var det så ille at de måtte vurdere å bryte ekspedisjonen.

Grafikk: Joakim Digernes-Nordström / NRK

Sliter med å sove

Lars Ebbesen har jevnlig kontakt med Ousland.

Selv om Ousland er kjent for å beholde roen i stressende situasjoner, merker Ebbesen at den erfarne polfareren har hatt ekstra utfordringer på denne turen.

– Han fortalte meg at han for første gang har slitt med å sove på en ekspedisjon. Det er nok fordi du hele tiden må vurdere ditt neste skritt. Det er bekmørkt der oppe. De ser bare noen meter foran seg. I tillegg må du alltid tenke på hva ditt neste skritt skal være og hvor er det tryggest å gå, sier Ebbesen.

– Du går med problemløsning i hodet hele dagen. Du klarer ikke å legge det bort om natta.

GODT MOT: De har bare noen dager med mat igjen, men Børge Ousland (til venstre og Mike Horn er ved godt mot, og tror de skal klare å komme seg til iskanten i tide. Foto: Mike.Horn.com

Nå kommer stormen

På Instagram legger Mike Horn løpende ut bilder fra ekspedisjonen. Der har han dokumentert frostskader på både fingre og i ansiktet.

– Men det må du regne med på slike ekspedisjoner, sier Ebbesen.

De to eventyrerne har mat som holder til 5. desember. Per nå kan det se ut til at de skal rekke frem innen «tidsfristen.»

Men den første desemberhelgen har brakt et voldsomt lavtrykk nordover mot Svalbard. Det betyr storm og bitende kulde.

Ebbesen og resten av teamet har god dialog med Meteorologisk institutt, og vet hva som venter Ousland og Horn.

Fredag skulle de få medvind, men vinden skulle snu på lørdag.

– Da får de ingenting gratis. Men det kan se ut til at de ikke vil få vinder som stopper dem, i alle fall der de er nå, så vi får se, sier ekspedisjonslederen.

Og skulle noe skjære seg, er ekspedisjonen flere beredskapsplaner.

I tillegg til forskningsskipet «Lance», er Polfarerne Knut Espen Solberg, Bengt Rotmo og Aleksander Gamme også i Longyearbyen. De er klare til å gå Ousland og Horn i møte, dersom det er behov for det.

– Vi skulle egentlig bruke seilbåten «Pangea» til å plukke dem opp når de når iskanten, men vi valgte heller å bruke «Lance». Det er tryggest med et skip som kan gå inn i isen hvis det er behov for det, sier Lars Ebbesen.