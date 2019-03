– Skriver gjerne ut legeerklæring til ungdom som streiker for klimaet

Han har signert Facebook-innlegget sitt med Dr. Heier På Engasjert Ungdom, samfunnsmedisiner Dag-Helge Rønnevik, som torsdag gikk ut med en beskjed til ungdommer som ønsker å delta i fredagens klimaopprør:

Kjære ungdom; dersom noen trenger legeerklæring i forbindelse med streiken for klimaet i morgen, så kan dere bare ta kontakt! Jeg skal skrive det til dere, gratis. Dag-Helge Rønnevik, samfunnsmedisiner

STØTTE: Samfunnsmedisiner Dag-Helge Rønnevik gir sin fulle støttet til ungdommene som ønsker å demonstrere for et bedre klima. Foto: Privat

Rønnevik understreker at det er snakk om en sammfunnsmedisinsk legeerklæring.

I erklæringen han allerede har skrevet , argumentere han for at et slik engasjement er viktig av flere grunner:

«Klimaendringer påvirker allerede helsa til mange mennesker... I dette lys kan en si at markeringen eleven deltok på var av sykdomsforebyggende karakter på befolkningsnivå.»

«Det er bra for den enkeltes helse å ha en opplevelse av sammenheng, der en som innbygger ser at en kan få bidra til å påvirke samfunnsutviklingen.»

Provosert

De siste fredagene har skoleungdom over hele verden streiket for klimaet, også i Norge. Men de mange tusen engasjerte skoleelevene møter motstand.

Flere ungdom opplever at de blir hetset for engasjementet ditt. I tillegg er det ingen norske fylker som gir elevene ved den videregående skolen gyldig fravær for streiken, selv om det ifølge Utdanningsdirektoratet er mulig å få gyldig fravær for «politisk arbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.»

Dette provoserer Dag-Helge Rønnevik.

– På den ene siden kritiserer vi voksne dagens ungdom for å være uengasjerte, bortskjemte og egoistiske. Når de først engasjerer seg i noe, sitter de samme voksne og gjør narr av ungdommen, og sier at de ikke har rett til å demonstrere, sier han.

Dobbeltmoral fra skolene

– I tillegg har du skolene, som jobber for å utdanne ungdommen til å bli kritiske, samfunnsengasjerte personer. Men når elevene faktisk engasjerer seg i noe som er veldig aktuelt og viktig i den tiden vi lever i nå, vil ikke skolene gi elevene fravær. Det synes jeg blir veldig dobbeltmoralsk, fortsetter Rønnevik.

Han har selv to sønner på videregående. De har fått beskjed fra skolen om at de ikke får gyldig fravær hvis de streiker på fredag.

– Noen elevene har såpass mye fravær at dette kan bli utslagsgivende når det gjelder karakterer. Jeg mener skolen knebler disse ungdommene fra å engasjere seg, sier Rønnevik.

Facebook-innlegget han skrev torsdag har blitt delt videre av mange av Rønneviks kolleger, blant andre Elisabeth Berntsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

HAR DELT: Lege Elisabeth Berntsen nølte ikke med å dele innlegget til Dag-Helge Rønnevik. Foto: Privat

– Jeg synes det er viktig at ungdommen engasjerer seg, som en motvekt for all kritikken de får, sier Berntsen, som allerede har fått forespørsler om å skrive ut legeerklæring for fredagen.

Tar det med kongen

Men innlegget til Rønnevik har også møtt motbør. Noen lurer på hvordan Rønnevik tenker å kompensere elevene som mister karaktergrunnlaget etter å ha levert en slik samfunnsmedisinsk legeerklæring.

– Om det skjer med noen, og skolene og lærere fortsatt holder fast på at det ikke er gyldig fravær, så skal jeg personlig møte opp på Stortinget og Slottsplassen og be om audiens med statsministeren og kongen. Så får vi ta det derfra, sier han.