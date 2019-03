Klimastreikende ungdom hetses: – Bedre for klimaet om dere begår selvmord

Fredag tar tusenvis av ungdom til gatene for å protestere mot det de mener er politikernes manglende handlekraft i klimaspørsmål, inspirert av den svenske 16-åringen Greta Thunberg som startet sin klimastreik i fjor.

Det er ventet at mellom 15 og 20.000 vil delta, og det er varslet streik over 70 steder, fra Longyearbyen i nord til Mandal i sør, ifølge Natur og Ungdom.

Vilja Helle Bøyum, 18 år og videregåendeskoleelev i Bergen, er en av initiativtagerne bak streiken i Bergen.

I radioprogrammet Politisk kvarter i morges forteller hun at mange av ungdommene har vært latterliggjort av voksne eller utsatt for grov hets; oppfordring til selvmord eller sultestreik, fordi det ville vært bedre for klimaet.

– Noen har for eksempel sagt de skal importere hundrevis av biler og sette dem på tomgang for å ødelegge for oss, sier Bøyum.

Flere tusen skoleelever streiket for klimaet på Torgallmenningen i Bergen for en uke siden. Fredag tar de til gatene igjen da den store nasjonale klimastreiken brer om seg over hele landet. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Bøyum synes det er helt forkastelig og sier hun ikke kan fatte at voksne mennesker har mot til å sende slike meldingene til engasjerte ungdommer som bare forsøker å redde sin egen fremtid.

– Det er jo foreldregenerasjonen som har ført den politikken som gjør at vi står overfor en klimakrise. Og så skal vi i tillegg få hets fra dem som har nytt så godt av olja gjennom hele sitt liv.

Mener unge er offer for skremselspropaganda

Foran fredagens klimastreik rykker Frps stortingsrepresentant Jon Helgheim ut med en advarsel:

«I disse dager utsettes barn og unge i hele landet, for enorm skremselspropaganda og klimahysteri. Jeg håper ansvarlige voksne tar seg tid til å snakke med barna sine, og roer ned skremslene», skriver han på Facebook.

I disse dager utsettes barn og unge i hele landet, for enorm skremselspropaganda og klimahysteri. Jeg håper ansvarlige... Publisert av Jon Helgheim Mandag 18. mars 2019

Også Helgheim i Frp var i Politisk kvarter i morges for å snakke om klimastreikende ungdom, men ville ikke gå i debatt med Bøyum:

– Kritikken min er ikke mot ungdommen men mot de voksne, de overdriver. Det er ikke sånn at klimaendringene kommer til å bli livsfarlige i løpet av de neste tiårene, og at barn ikke vil rekke å bli voksne.

Jon Helgheim (Frp), stortingsrepresentant Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Han mener det er farlig å skremme folk til å stemme i panikk, og beskylder blant andre MDG for å piske opp stemningen.

– Vi risikerer at det blir gjennomslag for den farlige politikken til MDG, som vil føre til at Norge slutter med oljevirksomhet. Det ville vært en katastrofe for Norge, da har vi jo ikke noen framtid.

Frp-politikere ut mot klimaengasjert ungdom

Frp politikeren Ole Jacob Johansen fra Asker postet et innlegg på Facebook der han knytter miljøengasjert ungdom til nazipropaganda.

Foto: Facebook

Det var Budstikka som først omtalte innlegget, som viser en fotomontasje av miljøaktivisten Greta Thunberg sammen med MDGs Lan Marie Berg. Det andre bildet av henne er koblet sammen med en ung Hitler-jugend med like fletter. Det er også et bilde av Heinrich Himmler med en jente med fletter på fanget.

– Nå har jeg slettet innlegget, da det kom feil ut. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier Johansen til Budstikka.

En annen som får gjennomgå er Frp-politiker Karianne Hansen. Hun ironiserte på Facebook over klimastreiken slik:

Foto: Skjermdump fra Facebook

Kommentarfeltet tok fyr. Slik var en av de mange reaksjonene:

Foto: Facebook

– Det var ment som humor, sier en hoderystende Hansen til NRK, og understreker at hun respekterer barn og unges meninger.

Bidrar til hets av unge

MDGs Une Bastholm mener Frp bidrar til hetsen og latterliggjøringen av ungdom. Hun ber Helgheim ta inn over seg at 95 prosent av klimaforskerne mener klimaendringene er her allerede og at de er livstruende.

Une Bastholm (MDG), stortingsrepresentant Foto: Olav Juven / NRK

Helt feil, svarer Helgheim:

– Jeg tar fullstendig avstand fra all hets av ungdom som engasjerer seg. Mitt skyts er rettet mot sånne som MDG som rått og kynisk skremmer barna våre.

Frp-politikeren mener MDG skaper inntrykk av at regjeringen ikke gjør noe for klimaet, og at dette hausser opp redselen hos ungdommene.

– Norge er verdens mest miljøvennlige land, og klima er noe av det vi bruker mest tid på i regjeringen, sier Helgheim.

Selv om Helgheim ikke ønsker å gå i debatt med ungdommen, får han svar nettopp fra ungdommen:

– Det med skremselen har han litt rett i fordi klimaendringene er skremmende og farlige. Alle bør ha panikk! sier Bøyum til NRK.

18-åringen har liten forståelse for det å kalle forskning fra FNs klimapanel for propaganda.

NRK rekrutterer for tida deltakere til prosjektet «Hele Norge snakker», der folk kan bli koblet sammen med noen de er uenige med. 25. mai skal par snakke sammen på arrangementer rundt om i landet. Hvis du vil delta, kan du svare på spørsmålet under for å begynne påmeldinga.