Snøbrettkjører og filmskaper, Eirik Verlo, synes den beste tiden i fjellet er april, mai og kanskje juni. Foto: Petter Strøm / NRK

Imbodentinden rager mer enn 1 500 meter over de tre fjordarmene som omkranser fjellet. Fjellet er kledd i hvitt og glinser i sola som akkurat har kommet tilbake til Troms.

Eirik Verlo står på toppen. Han har brukt fem-seks timer opp. Han er sliten. Tenker på sjokoladen som venter i bilen, for nå skal han ned. Fort. Og over han surrer en drone med kamera.

– Jeg er nervøs noen ganger. Det kommer litt an på vanskelighetsgraden. Spesielt når vi filmer, da er jeg gira på å kjøre ekstra fort, sier Verlo.

Sammen med Krister Furnes Kopala og Jussi-Oskari Taka er han midt i vinterens store prosjekt. «Higher Latitude» heter nettserien som skal vise de tre epokene for vinteren i Nord-Norge, på snøbrett.

Første episode viser mørketiden. Når snøen kommer tilbake, men sola har forsvunnet.

– Sånn sett er det den dårligste perioden om vinteren. Det er minst snø, det er mørkt og kaldt, men det er også da vi er mest gira på å kjøre, sier Verlo.

Må avbryte mange turer

Episode 2 tar for seg solas tilbakekomst, når lyset gjør det mulig for snøbrettgjengen å angripe de store fjelltoppene. Som Imbodentinden, hvor Eirik Verlo setter utfor nesten uten å svinge.

– Det er klart, du tar alltid en risiko når du ferdes i såpass bratt terreng, men vi gjør alt vi kan for å minimere den risikoen, sier han.

– Vi sjekker vær- og skredvarslingene før vi drar ut. I tillegg har i vært mye i fjellet. I løpet av turen vurderer vi snøen hele tiden, vi vurderer været som har vært, været som er og været som kommer, og vi tar snøprofiler, sier han.

Rundt halvparten av nedkjøringene de satser på blir aldri noe av. Som da de skulle til Senja nå rett før den stille uke, for å filme til episode tre. Episoden som skal vise vårmånedene i nord. Med lange dager, midnattssol, og store fjell.

Snøbrettkjørerne hadde planlagt fire nedkjøringer, men endte med null. Da er det godt å kunne se tilbake på turene de allerede har fanget på video. Som turen ned Imbodentinden.

– Det er når du har litt nerver du får den beste opplevelsen, rushet og lettelsen når du er nede.

Vil inspirere

De får støtte fra flere hold til å lage filmene, men sitter ikke igjen med penger når vinteren er over. Det viktigste for Verlo og kompisene hans er at filmene skal gjøre flere folk gira på å komme seg ut i fjellet. Gjerne flere snøbrettkjørere.

– Det er altfor mange skifilmer og skifolk i fjellet. Vi vil jo ha flere på snowboard. Det er jo mye kulere enn å stå på ski.