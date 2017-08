Større stjerner enn toppolitikerne

– De er kjempekule! Det er ikke ofte sånne folk kommer hit!

Det er ordene fra barna i Arendal. Men de snakker ikke om statsministeren, ministre eller andre norske toppolitikere.

Stian Barsnes Simonsen sier at det er viktig for demokratiet at barna får delta. Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

De snakker om det at 15 år gamle Simen og 13 år gamle Daniel er i Arendal. De er to brødre fra Bamble som er populære på Youtube, og som nå skal få unge til å engasjere seg i valget.

– Barn har en viktig stemme

Det er barnas egen amigo, Stian Barsnes Simonsen, som hadde ideen til Barnas valg og som fikk med seg Redd Barna.

– Jeg mener det er ekstremt viktig med barns stemme i et velfungerende demokrati, sier Simonsen.

Og det er ikke tilfeldig at youtuberne Daniel og Simen er valgt til å være med. For Simonsen mener at man må være der de unge er for å treffe dem.

– Vi vet jo hvor barna befinner seg når det gjelder informasjon og TV. Det er på Youtube. Det er derfor ekstremt viktig at vi som er voksne og som ønsker å formidle viktig innhold til barn, gjør det der de er.

– Det er jo ingen vits i å lage en god fest på bedehuset og være fortvilet over at ungdommene henger på bensinstasjonen. Da må vi ta festen til bensinstasjonen, slår Simonsen fast.

Oppgaven til Simen og Daniel på Arendalsuka er å snakke med folk på gata om politikk og lage korte reportasjer. Foto: Petter Melsom / NRK

Rett til å delta

At det ennå er mange år til barnas stemme teller i valg, stanser ikke Redd Barna og Simonsen.

– Stemmerett har vi jo ikke før vi fyller 18 år. Men å delta i samfunnet og si meningen sin, er en rett vi har fra vi er født, sier Simonsen.

For ham handler det om å synliggjøre hvordan Norge ville sett ut dersom barna fikk bestemme.

– Dette er første gang partiene på Stortinget har laget et barneprogram. Det er ikke så mange som faktisk leser de ordentlige partiprogrammene, men dette er fem sider der både voksne og barn kan finne ut hva partiene står for. Og partiene har vært flinke til å skrive tydelig, skryter Simonsen.