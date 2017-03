– Vi ble veldig glade, og hadde aldri trodd at vi skulle bli nominert i det hele tatt, smiler Simen Andersen (15).

For noen uker siden ble guttene overrasket på trening i Porsgrunn av programleder Lars Berrum, og ble fortalt at de er nominert som "Årets meningsbærer" under Gullsnutten 2017.

Brødrene bruker mye tid på Youtube og publiserer nye videoer der hver dag. Daglig har de 25.000 abonnementer som følger med.

Forbilder

Daniel og Simen er født med den sjeldne sykdommen ducheene, hvor musklene ikke utvikler seg som de skal. Derfor sitter de i rullestol og lever et litt annerledes liv enn andre barn her i landet.

Daniel og Simen har gjort stor suksess på Youtube, hvor de engasjerer seg i kampen mot nettmobbing. Foto: Daria Zoric / NRK

Guttene tok et kraftig oppgjør mot nettmobbing etter at de hadde opplevd mye av det selv. I fjor publiserte guttene en video sammen med pappa Bjørn Gunnar Andersen, der de tok opp kampen mot nettmobbing, ikke bare for seg selv – men også for andre som opplever mobbing.

– Vi ville ikke la andre folk stoppe vår drøm. Det har blitt ganske mange fine kommentarer på kanalen vår nå, enn hva det var tidligere, sier Daniel Andersen (13).

Annerledes kanal

Daniel og Simen er glad for at de kan bruke Youtube som en plattform for å fremme viktige budskap. De fleste videoene som blir publisert handler om hverdagen til guttene. De viser alt fra sykehusbesøk til lek og moro. Kampen mot nettmobbing er hovedfokuset i

I videoene sine viser guttene hverdagen sin, alt fra sykehusbesøk til lek og moro. Foto: Simen Daniel / Youtube

alle videoene. Det er Daniel sin jobb å svare på kommentarene i kommentarfeltet og lese dem, og guttene har et godt samarbeid.

– Det får meg til å føle meg bedre, og det håper jeg kan hjelpe andre også, sier Simen.

– Man er nesten vanlig når man blir født, så blir det mer og mer alvorlig etter hvert. Vi prøver å ikke tenke på det, men det er litt vanskelig noen ganger, sier brødrene.

Direktesending på NRK

Gullsnutten er i Oslo førstkommende lørdag. Daniel og Simen skal være med på "Meet up" på dagen, hvor youtubere og deres fans kan møtes på Jernbanetorget. Senere på kvelden skal de delta på utdelingen som blir sendt direkte på NRK3.

– Hvis vi vinner kommer jeg til å hyle i flere uker, jeg hadde blitt så glad. Vi skal i hvert fall feire det, for å si det sånn, smiler brødrene. Og det kommer selvfølgelig på Youtube, avslutter Simen.