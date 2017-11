Politiet etterlyser antatt gjerningsmann

12-åringen ble mandag skrevet ut fra sykehuset, men skal fortsatt ha tett medisinsk oppfølging.

Søvnproblemer

Irsan Almagadmah har vært hos sønnen på sykehuset hver natt etter at overfallet skjedde. Søsteren Farah sier gutten har hatt problemer med å sove. Foto: Anne Lognvik / NRK

Gutten har hatt problemer med å sove etter hendelsen og faren har vært hos ham hver natt siden fredag.

12-åringens mor sier han skal starte på ungdomsskole neste år, men at han er blitt redd for ungdommer og helst vil ha med seg en voksen.

– Han har tidligere opplevd nabolaget som trygt. Det gjør han ikke lenger, sier hun.

Familien håper alle som kan ha opplysninger i saken følger politiets oppfordring om å melde fra.

Etterlysning

Politiadvokat Julie Sandvik sier de etterlyser en mulig gjerningsmann på omtrent 170 centimeter. Foto: Anne Lognvik / NRK

Politiet har i dag foretatt avhør av vitner. De går også gjennom bilder fra et overvåkingskamera i området. Politiadvokat Julie Sandvik ber nå om opplysninger om en mulig gjerningsmann.

– Mannen skal være omtrent 170 centimeter høy, 16–17 år gammel, iført en mørk jakke og skal ha halvlangt lyst hår, sier hun.

Tirsdag var det møte på Kjørbekkhøgda skole, der den 12 år gamle gutten var elev. Mange elever og lærere var preget av helgas hendelse.

– Redde elever

Rektor Wenche B. Soland ved Kjørbekkhøgda Skole sier det viktigste nå er å ta vare på hverandre. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Rektor Wenche B. Soland sier det viktigste nå er å ta vare på hverandre.

– Elevene som var involvert skal vite at de ikke har noe ansvar for det som har skjedd. De ringte til en voksen og løp vekk, det var helt rett å gjøre, sier hun.

Soland forteller at mange av elevene er redde.

– De vil gjerne være her på kveldstid. Vi må gjøre vårt for at det skal bli trygt og godt igjen.

Tirsdag skal FAU ved skolen møtes og snakke om hvordan de skal «ta gata tilbake».

Ifølge 12-åringens familie har det vært en rekke skremmende episoder med ruset ungdom, og søsteren på 15 mener det ikke lenger er trygt i det etablerte boligområdet.

Natteravn

FAU-leder Linda Almenning sa søndag at foreldrene er sjokkerte og lei seg over at slikt kan skje og at de vurderer å starte opp igjen med natteravn.

Kommunalsjef for oppvekst i Skien, Grete Gjelten, ser alvorlig på det som er skjedd og sier de vil samarbeide med skolen får å få til en eventuell natteravnordning. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Oppvekstsjef Grete Gjelten i Skien kommune tror ikke episoden har sammenheng med andre hendelser.

– Jeg ser veldig alvorlig på det som er skjedd, men dette tror jeg er en engangsepisode, sier hun.

Gjelten sier de vil vi ta kontakt med kommunens SLT-koordinator og politiet, og samtidig samarbeide med foreldrene på skolen for å få til en eventuell natteravnordning.

Skiensordfører Hedda Foss Five er opprørt over at et barn er blitt utsatt for et så brutalt overgrep.

– Jeg har et veldig behov for å prøve å sørge for at sånt ikke skjer, sier hun.