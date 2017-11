Politiet sjekker navngitte personer i overfallssaken

– Vi ser nå på bilder fra en buss i det aktuelle området der en guttegjeng er avbildet, sier etterforskningsleder Bjørn Flåta i politiet i Telemark.

Politiet mener dette bildet er interessant. Foreløpig er det ikke gjort noen pågripelser, men etterforskningslederen at de har fått overvåkingsmateriale fra flere steder og jobber med å analysere det.

Saken har høy prioritet og politiet er interessert i å snakke med vitner og andre som kan vite noe om saken.

Det var fredag kveld at den 12-årige gutten ble utsatt for blind vold av en eldre guttegjeng og mishandlet inne i skolegården til Kjørbekkhøgda skole i Skien.

Ifølge familien har det vært en rekke skremmende episoder med ruset ungdom i området, og guttens 15-årige søster mener det ikke lenger er trygt i det etablerte boligområdet.

Gutten fortsatt på sykehus

Det er hele ti overvåkingskameraer på skolen, og politiet vil gå gjennom filmene i dag og i morgen. Foto: Anne Lognvik / NRK

Gutten ble slått og sparket mens han lå på bakken og ble lagt inn på sykehus med skader i hode og bryst. Han er fortsatt på sykehuset, men politiet opplyser at familien sier han er i bedre form i dag enn han var i går.

Ifølge sykehuset har skadene gutten har fått blitt oppjustert fra lettere til moderate skader.

– Etter overfallet husket gutten dårlig det som skjedde, men nå begynner hukommelsen å komme tilbake. Vi håper å få tatt en prat med gutten i løpet av dagen i dag, men noe formelt avhør blir det ikkje før tidligst i morgen sier Flåta.

TRIST: Både rektor Wenche B. Soland og Linda Almenning er sjokkerte etter overfallet. Foto: Anne Lognvik / NRK Foreldre og elever skremt

Rektor Wenche B. Soland ved Kjørbekkhøgda Skole sier de vil ha et møte med alle elevene i morgen for å orientere om det som har skjedd, og tilby hjelp for elever som har behov for å snakke om hendelsen.

Har ikke fått noen henvendelser, men vet at kontaktlæreren har hatt henvendelser fra noen foreldre.

– Jeg synes det er veldig trist at en ikke kan gå i sitt eget nærmiljø og være trygg. Vi skal gjøre alt for å ta vare på elevene.

FAU-leder Linda Almenning ved skolen sier foreldrene er sjokkerte og lei seg over at slikt kan skje i nærområdet. Tirsdag skal FAU ha møte på skolen for å drøfte hva som kan gjøres for å sikre at elever og andre kan føle seg trygge i nærområdet.

– Det har vært mange skremte foreldre og elever, det er bekymringsfullt og leit. Vi kommer nå til å ha et møte om at vi bør sette i gang med natteravn med voksne foreldre som skal gå rundt på Kjørbekkområdet.