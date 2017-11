Søster til 12-åring: Det er ikke trygt her lenger

Trafikkulykke i Kragerø

En person er sendt til sykehus med mulige hodeskader mens en annen er sendt til legevakt med nakkesmerter etter at bilen de satt i fikk skrens og kjørte i grøfta på Kjølebrøndvegen. Ulykken skjedde rundt to kilometer syd for Tangensenteret i Kragerø.