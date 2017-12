Prisene er så lave at meglere fra Oslo lurer på om det mangler en null i enkelte av prospektene.

Utrolige priser

– Vi har solgt flere greie eneboliger for under millionen. Det er også mulig få seg en brukbar leilighet helt ned mot 200.000 kroner, forteller eiendomsmegler Sindre Tjønn.

Nylig gikk en liten enebolig på 103 kvadratmeter for 710.000 kroner.

NYOPPUSSET OG BILLIG: – Denne eneboligen er nyoppusset, og koster i underkant av 1,3 millioner kroner, sier eiendomsmegler Sindre Tjønn. Foto: Robert Hansen / NRK

Dersom du blar opp litt ekstra, kan du få en 175 kvadratmeter stor og nyoppusset enebolig – midt i sentrum – for i underkant av 1,3 millioner kroner. Den har tre soverom, og til og med utsikt over verdensarvbyen.

– Tinn kommune har ingen boplikt, så her kan man få seg en og billig «sentrumshytte» med sykkelavstand til både Hardangervidda og Gaustatoppen, sier Tjønn.

Eiendom Norge: Sterkere boligpriser enn fryktet – men fortsatt tungt for Oslo

Mange hus – lite folk

Den enkle forklaringen på de utrolige husprisene er at det er altfor mange hus i byen i forhold til innbyggertallet. Det har en historisk bakgrunn.

SKAPTE BYEN: Industrigründeren Sam Eyde skapte byen fra bunnen av da han regulerte fossen og etablerte nitrogenindustri fra 1907. Men etter 1960 forsvant det meste av produksjonen til Herøya i Porsgrunn. Foto: Robert Hansen / NRK

– Byen er jo rigget for 12.000 innbyggere og full industriproduksjon. Nå bor det bare 3307 mennesker i kommunen. Dessuten ligger vi et stykke utenfor allfarveg. Så det er ikke så rart at det er rimelige boliger her. Slik har det vært i 30 år, sier redaktør i lokalavisen Rjukan Arbeiderblad, Torfinn Skåttet.

VERDENSARV: Rjukan har en meget spesiell historie og arkitektur, og står derfor på UNESCOs verdensarvliste. Byen er en av de første i Norge som ble planlagt fra grunnen av. Til og med postkassene og parkbenkene ble designet. Over alt er det store signalbygg. Dette er ungdomsskolen. Foto: Robert Hansen / NRK

SSB tror boligprisene vil fortsette å falle

Ingen spøkelsesby

Man skulle kanskje tro at Rjukan var en spøkelsesby, men så er ikke tilfelle.

– All oppmerksomheten den siste tiden, har gitt byen optimisme, spesielt innenfor turistnæringen. Men for å få skikkelig sving på sakene, trengs flere arbeidsplasser, sier avisredaktøren.

Nylig ble sykehuset nedlagt, og det hjalp ikke akkurat på boligprisene.

MYE SOM SKJER: Byen bugner over av kulturelle aktiviteter og kreative påfunn: Verdens største solspeil, filminnspilling av «Snømannen», utgraving av tungtvannskjelleren på Vemork og OL-planer er noe av det som har satt byen på kartet i det siste. Foto: Robert Hansen / NRK

Redaktøren sier at politikernes drøm er å lage en levende alpelandsby. Da hadde boligprisene skutt i været.

– På skianlegget Gaustablikk rett oppi fjellsiden her koster hyttene fem millioner kroner, sier Skåttet.

Nede i byen, ti minutter unna, kan du altså få en leilighet til en brøkdel av den prisen.

Prognosesenteret: Trenger 5000 færre nye boliger

Tror på prisoppgang

Familien Strøm fra Drammens-området har kommet på visning av en leilighet som har en prisantydning på 325.000 kroner. De er sikre på at det snart vil «ta av» på Rjukan.

– Rjukan er interessant. Det er så mange muligheter her oppe, ikke minst når det gjelder ski og friluftsliv, sier Erik Strøm.

VIL KJØPE: Familien Strøm fra Drammen tror at prisene snart vil stige mye på Rjukan. Foto: Robert Hansen / NRK

Sønnen Egil Strøm vil gjerne kjøpe seg en «hytte» nede i Rjukan sentrum.

– Det er billig nå. Men jeg har inntrykk av at prisene vil stige fort og mye. Folk begynner å få opp øynene for hvor fint det er her. Jeg vil gjerne kjøpe mens jeg har råd.