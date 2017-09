Prognosesenteret: Trenger 5000 færre nye boliger

Før mente boliganalytikerne i Prognosesenteret at Norge trengte 37.000 nye boliger hvert år. Nå mener de at vi bare trenger 32.000. I så fall bygges det plutselig nok boliger. Noe som kan påvirke prisene til å falle ytterligere.

TRENGER FÆRRE: Makroøkonomi i Prognosesenteret Nejra Macic har nedjustert boligbehovet med 5000 boliger. Foto: Pressefoto / Prognosesenteret

Administrerende direktør i Boligprodusentene Per Jæger har sett salget av nyboliger falle kraftig de siste månedene. Nå frykter han det kan få boligbyggingen til å bremse kraftig opp også.

– Vi er bekymret for at dette får sterk virkning på igangsettingen framover. I hvert fall hvis ikke fallet i salget av nyboliger ikke i det minste flater ut, sier han.

FRYKTER PRISHOPP ETTER BYGGESTOPP: Adm. direktør i Boligprodusentene Per Jæger mener boligbyggerne nå drar i nødbremsen. Foto: Håvard Hagen / NRK

Problemet for boligbyggerne kommer hvis de ikke klarer å selge mesteparten av boligene mens de er på tegnebrettet. Da kan mange prosjekter bli lagt på is.

Nedtur ett år til

Handelsbanken og Kari Due tror det kommer til å være kjølig i boligmarkedet det neste året.

OPP FØRST NESTE HØST: Sjeføkonom Kari Due i Handelsbanken tror ikke på boligmangel og spår ett år til med prisfall Foto: Paal Audestad

– Befolkningsveksten har vært på vei ned. Den oppgangen vi så i etterspørselen etter bolig i fjor var ikke drevet av et boligbehov, men økt interesse for å gå inn i boligmarkedet. Samtidig fikk vi et ekstra rentekutt og lysere utsikter for norsk økonomi.

Due ser ingen fare i at det kanskje blir bygget litt færre boliger framover, og spår at boligbyggerne må leve med et litt tråere marked det neste året.

– Vi tror prisene skal litt videre nedover før det snur mot slutten av neste år.

Ketchupeffekt

Per Jæger i Boligprodusentene varsler derimot ny prisgalopp.

– Hvis historien fra tidlig i dette årtiet gjentar seg, hvor det ble bygget altfor få boliger, vil vi få en veldig sterk prisvekst etterpå. Det vil bli en voldsom ketchup-effekt hvor alle skal ut i markedet på samme tid å kjøpe.