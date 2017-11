SSB tror boligprisene vil fortsette å falle

I tallene som SSB la frem i sine Økonomiske analyser i dag, går det frem at boligprisene hadde falt med to prosent fra toppen i mars i år og frem til oktober.

SSB-forsker Thomas Von Brasch mener det er tre grunner til fallet i boligprisene:

Boligprisene har kommet opp på et veldig høyt nivå

Tilbudet av nye boliger er svært høyt

Det har vært en periode med lav inntektsvekst

SSB tror at fallet vil fortsette gjennom hele 2018 og at prisene ved starten av 2019 vil være ti prosent lavere enn de var i 1. kvartal i år.

Utover i 2019 tror SSB at boligmarkedet vil snu og at det vil ble en moderat prisvekst.

Forskerne viser til at tilbudet av boliger vil gå ned samtidig som de generelle konjunkturene blir bedre.

SSB tror heller ikke at renten vil gå opp i løpet av 2018, men at det kan komme en liten økning i 2019.

– Vi tror rentene kommer til å holde seg lave lenge, sier Von Brasch.

SSB tror at renten vil holde seg lav fremover. Foto: SSB

– Lavere arbeidsløshet

– Arbeidsløsheten vil gå ned fra 4,2 prosent i år til 3,7 prosent i 2020, sier SSBs forskningsdirektør Kjetil Telle.

Han tror at andelen av befolkningen som er i arbeid vil øke svakt i årene frem til 2020.

Bunnen i den norske lavkonjunkturen er tilbakelagt. SSBs forskningsdirektør Kjetil Telle / NRK

– Hovedbildet vi tegner av norsk økonomi er det samme som for tre måneder siden, sier Von Brasch.

Samtidig legger han til at det er noen tegn som gjør at de tror veksten blir sterkere enn hva SSB trodde ved gjennomgang.

Det gjør også at SSB tror at den norske kronen vil styrke seg fremover.

– Vi er blitt overrasket over at kronen har falt i det siste og tror den er på et lavere nivå enn de grunnleggende forhold skulle tilsi, sier Von Brasch.

– Rom for høyere lønnsvekst

I 2016 var lønnsveksten den laveste i Norge på 70 år. Justert for inflasjon var det lønnsnedgang i fjor, melder SSB.

Nå mener forskerne i SSB at det vil bli bedre tider på arbeidstagere fremover.

– Det er rom for høyere lønnsvekst fremover, sier Von Brasch.

SSB tror at den norske kronen vil styrke seg noe fremover. Foto: SSB

Tror på internasjonal vekst

Også internasjonalt tror SSB at det vil bli vekst de neste årene.

– Den økonomiske veksten internasjonalt tar seg opp, sier forsker Roger Hammersland.

I USA er den økonomiske veksten justert opp til 3,3 prosent i tredje kvartal i år, men Hammersland advarer om at det er fare for at konjunkturene i USA kan snu.

– Det er ingen overdrivelse å si at vi lever i spennende tider, avsluttet Hammersland sin gjennomgang av internasjonal økonomi.