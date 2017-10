Det er ikke nok med medisin og flinke leger og pleiere. Maten betyr veldig mye.

– All mat er sunn mat når du er syk, sier Caroline Schreiber og kikker over utvalget i kjøledisken.

Pasientene kommer snart for å spise lunsj. Hun er klinisk ernæringsfysiolog og vet hva som skal til. I dag står det aspargessuppe på menyen. Og kanskje litt kjeks og ost hvis noen ønsker det. Hva med gelé og vaniljesaus? Vær så god.

Salt kjeks eller søt kjeks. Like viktig og like godt for pasienten som har lyst på noe å bite i utenom måltidene. Foto: Britt Boyesen / NRK

Schreiber vet at hver tredje pasient i norske sykehus er underernærte eller i ferd med å bli det. Derfor jobber de spesielt med dette på Sykehuset Telemark. Pasientene må først opp på vekta, så legger de en plan for å følge med på at den går opp i løpet av oppholdet og etterpå.

Alle pasientene på sykehuset får frokost, lunsj, middag og kveldsmat pluss to mellommåltider. De som trenger litt mer, eller noe utenom dagens meny, får det. Ernæringsfysiologen synes potetgull før middag på en onsdag er helt ok når noen trenger ekstra næring.

Må spise for å bli friskere

Jan Madsen er ikke alltid like sulten, men han vet han burde spise. Som mange andre kreftpasienter er det ikke alltid han har så god matlyst.

Til frokost fikk han tomatsuppe. Madsen kunne ha fått brødskiver med pålegg eller grøt, men i dag fikk han lyst på suppe.

– De gjør veldig mye for at vi skal trives. Det jo ikke akkurat noen barnehage dette her, sier han.

Jan Madsen setter stor pris på maten ved Sykehuset Telemark. Valgfrihet og gode smaker hjelper på helsa og humøret. Foto: Britt Boyesen / NRK

Kokken, Hanne Skjelbred, er ferdig med å trille de siste hvetebollene og plassere dem på brettet til heving. Snart skal de i ovnen, og godlukta kommer til å spre seg over hele avdelinga. Hun tar med en tallerken aspargessuppe bort til Madsen.

Han smører på loffskiver, og han sparer ikke på smøret. Da blir kokken glad. Hun nøyer seg ikke med at noen skryter av maten. Hanne Skjelbred ser at de spiser og koser seg.

– Jeg lager små hveteboller, forklarer hun. Noen takker nei hvis de får tilbud om en stor bolle, men en liten bolle kan friste. Den kan gi mersmak, og kanskje de tar en bolle til.

– Frukt er greit, men du kan gjerne ta med napoleonskake på besøk hos pasienten. Ernæringsfysiologen

Raskere resultater

Avdelingsleder Ann Iren Skjemstad peker på problemene underernæring gir og som de vil unngå. Underernærte pasienter tåler behandlingen dårligere, de er mer trøtte enn vanlig og mister muskelmasse.

Hun viser til prøveprosjektet for kreftpasientene i 2016. Mindre porsjoner, men mer mat allikevel og akkurat den maten som frister mest. Det er oppskriften som gir gode resultater, og som mange nyter godt av nå.

– Det nytter. Det skal veldig lite til, slår hun fast.