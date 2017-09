Dette er klart i strid med forpliktelsene sykehjemmene har, og kan gå hardt ut over de eldres helse og livskvalitet mener Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har intervjuet ledere for 531 sykehjem i hele Norge. Ifølge Helsedirektoratets retningslinjer bør det ikke gå mer enn elleve timer fra dagens siste til neste dags første måltid på et sykehjem.

Svarene i undersøkelsen viser at 49 prosent av sykehjemmene bryter med disse retningslinjene, forteller Anne Kristin Vie, som er fagdirektør i Forbrukerrådet.

– Svært alvorlig

Foto: Tormod Strand / NRK

– At halvparten av våre eldre på sykehjem må gå uten mat i over elleve timer er svært alvorlig. Det er særlig skremmende når vi vet hva det betyr for helse og hvordan du har det, sier Vie til NRK. .

Vie forteller at så mange som 60 prosent av de eldre kan være underernært.

– Hvis du ikke spiser skikkelig, blir du oftere syk, du blir slapp, og kan lettere falle og skade deg, sier Vie.

Dårligere livskvalitet

Svært alvorlig. Det sier Forbrukerrådet om undersøkelsen som viser at halvparten av landets sykehjem lar pasientene gå mer enn elleve timer uten å få tilbud om fellesmåltid. Foto: Tormod Strand

Forbrukerrådet er også opptatt av til hvilke tider de ulike måltidene blir servert. Mange sykehjem gjør unna for mange måltider på noen få timer tidlig på dagen, ifølge Forbrukerrådet.

Da får ikke de eldre tid til å få opp appetitten mellom måltidene, eller tid til aktiviteter.

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av sykehjemmene som lar det gå for mange timer uten mat, også serverer middag halv to eller tidligere på dagen.

– Det er en dårlig kombinasjon. Middag er dagens største og mest næringstunge måltid. Når den serveres tidlig, får de eldre et enda verre utgangspunkt for å klare mange timer uten mat. Søvnen blir dårligere, og det legger ikke til rette for at neste dag skal bli god, sier Forbrukerrådets fagdirektør.

Ikke enig i kritikken

Institusjonssjef Knut Ousdal på Vålerengen bo- og servicesenter er uenig i kritikken fra Forbrukerrådet. -Vi gir også mat etter klokka 19, sier Ousdal. Foto: Tormod Strand / NRK

Et av sykehjemmene i undersøkelsen som ikke oppfyller kravet om at det bør være under 11 timer mellom måltid, er Vålerengen bo og servicesenter i Oslo. De er ikke enig i at de bryter retningslinjene.

– Siste fellesmåltid er klokka 19 og frokost klokka 9. Men etter det går vi rundt og spør hver enkelt beboer om de vil ha mer mat, sånn i 21–22 tiden. Vi veier også beboere hver måned, så vi har stort fokus på dette med vekt og ernæring, sier institusjonssjef Knut Ousdal.

Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet sier det er mange sykehjem som sier at de gir mat utenom måltider hvis noen er sultne, eller har mat stående tilgjengelig.

– Det krever imidlertid for mye av de eldre, som kanskje ikke vil være til bry, eller mangler energi til slike initiativ, mener Anne Kristin Vie. – Et senere fellesmåltid vil være en bedre løsning, mener Vie.