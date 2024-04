Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En 35-åring er meldt savnet fra Skotfoss i Skien, og politiet vurderer å organisere en leteaksjon.

– Jeg tror han er utsatt for noe kriminelt.

NRK møter søsteren og samboeren hjemme i stua i Holmestrand, der også broren hennes bor til vanlig.

Det har han gjort det siste året.

De har ikke fått livstegn fra familiemedlemmet siden lørdag.

– Han hadde aldri reist fra tingene sine uten å gi beskjed, mener hun.

Var på fest

Broren skal ha reist på besøk til en venninne på det lille tettstedet Skotfoss utenfor Skien sist helg.

Der skal han ha vært på en fest, som startet tidlig ettermiddag lørdag.

Moren hans forsøkte å ringe han søndag formiddag, men da var det ifølge søsteren en kvinne som besvarte telefonen hans.

Kvinnen skal ha påstått at han var utsatt for vold, men at hun ikke visste hvor han hadde tatt veien etterpå.

Søsteren varslet politiet, og reiste deretter til Skien for å finne broren.

35-åringens søster har brukt all sin tid på å lete etter broren sin de siste dagene. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Hun møtte politiet utenfor den aktuelle leiligheten, og forklarte dem hva slags ting broren hadde hatt med seg.

Dette var blant annet en mobiltelefon og andre verdisaker.

– Dette ble hentet ut, forteller hun til NRK.

Siden har hun hørt lite fra politiet.

– Vi har organisert søkene selv, i samarbeid med frivillige. Det er mange som har stilt opp. I tillegg har vi delt ut ark med bilder og informasjon om broren min, sier hun.

– Det er en fortvilet situasjon.

Strategiske søk

Politiet har gjort resultatløse grovsøk i området der mannen sist ble sett.

Nå har flere dagers etterforskning gitt grunnlag for flere steder å lete.

Politiet gjør fortløpende vurderinger av om det skal settes i gang strategiske søk, sier seksjonsleder Annie Sandersen ved Grenland politistasjon.

Seksjonsleder i grenlandspolitiet, Annie Sandersen, vurderer å starte strategiske søk etter den savnede mannen. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

– Det betyr at vi bestemmer oss for hvor vi skal søke. Vi kommer nok til å sette i gang søk i løpet av dagen, sier Sandersen til NRK torsdag.

Politiet vil ikke si hva de vet om det som har skjedd i forkant av at 35-åringen forsvant, men mannen var på besøk hos ei venninne på Skotfoss.

Kort tid etter denne observasjonen ble gjort, meldte politiet at de tok hånd om en kvinne som gikk rundt med en hammer ved Skotfoss. De undersøkte om det kunne ha sammenheng med en krangel i forkant.

Etter det NRK forstår, er dette den samme kvinnen som den savnede var på besøk hos.

Ingen siktet

Politiet har hentet inn film fra overvåkningskameraer i området.

Det er også gjort kriminaltekniske undersøkelser i leiligheten der mannen var på besøk og flere personer er avhørt.

KRIMTEKNIKERE: En leilighet blir undersøkt i forbindelse med forsvinningen. Krimteknikere var på plass onsdag ettermiddag. Foto: KEN-MARKUS CHRISTENSEN / NRK

Sandersen sier politiet etterforsker forsvinningen som en kriminalsak.

– Vi har flere hypoteser, uten at vi går inn på de. Men én av hypotesene er jo at det her har skjedd noe kriminelt, sier politilederen.

Politiet har så langt ingen siktede i saken.

Etterlyst internt

35-åringen har status som savnet hos politiet, som har etterlyst mannen internt i politiet

De pårørende har gått ut med navn og bilde av den savnede, men det kommer ikke politiet til å gjøre.

– Vi må ta hensyn til personvernet til den savnede. Det trenger jo ikke de pårørende. De må gjøre det som er riktig for dem, sier Sandersen.