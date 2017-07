Har gjort viktige funn i drapssaken

Politiadvokat Tine Henriksen skriver i en pressemelding i dag at politiet har gjort det de kaller «viktige funn» etter at de ba folk om hjelp til å finne et rosa teppe og en damesykkel.

Politiadvokat Tine Henriksen vil ikke gi for mange opplysninger mens etterforskningen pågår. Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

Alt om drapssaken i Skien

Vil ikke gi detaljer

Men av hensyn til den videre etterforskningen ønsker ikke politiet å gi flere detaljer om de funnene som er gjort.

Andre Vollen ble funnet død lørdag kveld. Dagen før skjedde det en grov voldsepisode i samme leilighetskompleks, og 29-åringen er også siktet for å ha stått bak denne.

Et funn ble onsdag ettermiddag gjort i Lundedalen i Skien, ikke langt fra der drapet skjedde i de kommunale leilighetene i Odins gate. NRK har fått bekreftet at funnet der ble gjort blant annet etter søk med hunder.

Politi og tekniker gikk nøye gjennom et lite område av dalsiden, der gjenstander ble nøye dokumentert og pakket ned før bilen kjørte til politistasjonen i Skien.

Også åstedet i Odins gate i Skien har vært nøye undersøkt av politiets åstedsgranskere. Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

Fengslingsmøte

Den siktede 29-åringen i saken har ikke ønsket å forklare seg for politiet. I dag fremstilles han for varetekt i Nedre Telemark tingrett.

Politiet vil be om at rettsmøtet går for lukkede dører. Bakgrunnen for dette er at etterforskningen er i en tidlig fase og hvor det blant annet gjenstår avhør av flere vitner. Politiadvokat Henriksen skriver i en pressemelding at politiet mener offentlighet om sakens opplysninger utover det politiet selv har gått ut med vil kunne være til skade for etterforskningen.

Politiet vil begjære at siktede varetektsfengsles i fire uker. Dette begrunnes i at politiet mener at det foreligger bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare.

Politiet vil også begjære at den siktede 29-åringen undergis fullstendig isolasjon de første to ukene av fengslingstiden.

Politi og tekniker undersøker et område av Lundedalen i Skien. Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK