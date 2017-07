Drapssiktet i Skien ønsker ikke å forklare seg

Mannen ble pågrepet uten dramatikk i Skien mandag kveld, opplyser politiadvokat Tine Henriksen hos politiet i Telemark til NTB.

Mannen i 20-årene er siktet for å ha drept 37-årige Andre Vollen, som ble funnet død i en leilighet i Odins gate i Skien lørdag kveld. Han er også siktet for vold mot en mann i 50-årene som ble funnet med alvorlige hodeskader i en annen leilighet i samme gate dagen før.

Politiet vil foreløpig ikke gå ut med detaljer om hvilke opplysninger som førte til pågripelsen, men etter det politiet kjenner til, kjente siktede både Vollen og mannen i 50-årene fra tidligere.

– Han er også kjent for politiet i forbindelse med tidligere straffesaker som jeg ikke vil gå i detalj om nå, opplyser politiadvokaten.

Den siktede har ikke bostedsadresse i Odins gate, men er fra Skien. Ifølge en pressemelding fra politiet har den siktede mannen ikke ønsket å forklare seg til politiet tirsdag.

Obduksjonsrapport støtter drap

Politiet fikk mandag den foreløpige obduksjonsrapporten. Den underbygger mistanken om drap, men politiet vil ikke gi flere detaljer om dødsårsaken.

–Vi legger til grunn at dette er et drap, men av hensyn til etterforskningen vil vi foreløpig ikke komme med flere detaljer om dette, sier Henriksen.

Politiet vil heller ikke si mer om når de tror drapet fant sted. 37-åringen ble funnet død i en leilighet i en kommunal blokk i Odins gate i Skien lørdag kveld. Det var to personer som fant den døde og meldte fra til politiet.

På en pressekonferanse søndag ettermiddag beskrev ordfører Hedda Foss Five i Skien området som "mye omtalt" og preget av et rusbelastet miljø.

–Ut ifra vår kjennskap er det et rusmiljø i området, men det er ukjent om den pågrepne har en tilknytning til dette miljøet, sier Henriksen.

Etterlyser pledd og damesykkel

Kripos og Sørøst politidistrikt opplyser at de fortsatt gjør tekniske undersøkelser på stedet, samtidig som de gjennomfører en rekke vitneavhør og andre undersøkelser.

Politiet ba tirsdag om publikums hjelp i forbindelse med etterforskningen. Det ble etterlyst tips om et rosa pledd, og en damesykkel i en dus farge med kurv ble etterlyst.

Tirsdag kveld opplyser politiet at de har fått flere interessante opplysninger som de følger nærmere opp. Detaljene om dette vil politiet av hensyn til etterforskningen ikke gå nærmere inn på foreløpig.

Politiet vil ikke si hvorfor de ønsker å få tak i disse gjenstandene.

Fengsling torsdag

Den siktedes forsvarer, advokat Espen Refstie, ville tirsdag ettermiddag ikke kommentere hvordan klienten stiller seg til siktelsen ettersom han ikke hadde avgitt noen forklaring.

–Han skal bli undersøkt av lege, og blir framstilt for lege for en vurdering av hans psykiske tilstand, sier advokaten til NTB.

Den siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Telemark tingrett torsdag. Politiet vil be om at rettsmøtet går for lukkede dører.