– Politiet ber om publikums hjelp i forbindelse med etterforskning av drapsaken i Skien. Ønsker at beboere på Falkum og nordre bydel sjekker sine eiendommer og søppeldunker for et rosa pledd og melder eventuelle funn, skriver politiet på twitter.

De etterlyser også en damesykkel med kurv foran i en dus farge.

En mann i 20-årene ble mandag kveld pågrepet og siktet for drapet på Andre Vollen i Odins gate i Skien i helgen. Mannen er også siktet for voldshendelsen mot en annen mann på fredag.

– Kjente til hverandre

Politiadvokat Tine Henriksen ønsker ikke å gå nærmere inn på bakgrunnen for pågripelsen, men forteller at siktede ikke har bostedsadresse i Odins gate, men at han kjente avdøde fra tidligere.

– Siktede har ikke bostedsadresse i Odins gate, men han og avdøde kjente til hverandre fra tidligere. Politiet er godt kjent med siktede fra tidligere straffesaker, sier Henriksen.

– Politiet mener at det er sannsynlig at siktede har drept Andre Vollen og utøvd vold mot en mann i Odins gate fredag 7. juli, men av hensyn til etterforskningen kan ikke politiet nå gå nærmere inn på bakgrunnen for dette. Det er fremdeles nødvendig å være tilbakeholden med detaljer for å redusere risikoen for påvirkning av vitner, står det i en pressemelding som ble sendt ut tirsdag formiddag.

Avhøres i dag

Politiet fikk mandag den foreløpige obduksjonsrapporten. Den underbygger mistanken om drap, men politiet vil ikke gi flere detaljer om dødsårsaken. Tirsdag fortsetter politiet med tekniske undersøkelser på åstedet, i tillegg til en rekke vitneavhør.

– Den pågrepne vil bli avhørt i dag. Da får han anledning til å forklare seg ut fra siktelsen, forteller Tine Henriksen.

Pågripelsen foregikk uten dramatikk og mannen planlegges framstilt for varetektsfengsling i Nedre Telemark tingrett onsdag. Advokat Espen Refstie er oppnevnt som forsvarer for siktede.

FUNNET DREPT: Fredag ble en mann i 50-årene funnet blodig og forslått i Odins gate i Skien. Lørdag ble Andre Vollen funnet drept i en leilighet i samme gate. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Funnet drept

Det var fredag en mann i 50-årene ble funnet blodig og forslått i en bolig i Odins gate.

– Det er tydelig at han har fått juling, sa operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

En nabo som fant mannen, og meldte fra til nødetatene.

Lørdag satte politiet i gang drapsetterforskning etter at en mann i 30-årene ble funnet død i en leilighet i samme boligkompleks i Skien lørdag kveld.

Kripos ble koblet inn i saken for å bistå politiet i Telemark.

Boligblokkene i Odins gate har i lang tid vært preget av bråk, branner og kriminalitet.

Mandag gikk politiet i samråd med de pårørende ut med at det var 37 år gamle Andre Vollen fra Skien som ble funnet drept.

NRK kommer med mer