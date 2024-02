Innstilte busser og forsinkelser har nesten vært normalen så langt i år.

– Jeg tror jeg bare må si at i januar har ikke kollektivtilbudet vært godt nok, sa Oslos miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) på fredag.

I dag ble det kalt inn til oppvaskmøte.

Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) forventer mer av Oslos kollektivtilbud. Tirsdag kalte hun til eiermøte i Ruter. Foto: Bård Nafstad / NRK

Slik skal de rydde opp

Ruter la frem 27 tiltak, både på lang og kort sikt, som skal løse opp noen av problemene.

– Det er en blanding av noen tiltak som allerede er i gang og ting som kan ta opp til to år, forteller administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

– Vi veldig lei oss for at dette tar lengre tid enn vi ønsker, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Ett av tiltakene er at Ruter sier ja til bruk av piggdekk på utvalgte områder. Operatørene trenger ikke lenger å søke om piggdekk. De må bare si ifra til Ruter.

Blant tiltakene er også bedre informasjon ut til de reisende.

– Jeg er glad for at Ruter har presentert en plan, for å gjøre det bedre for kundene. Både knyttet til selve busstilbudet, men også i hensyn til informasjon til reisende, sier samferdselsbyråd Marit Vea, etter møtet.

Ruters tiltak som allerede er i gang Ekspander/minimer faktaboks Tiltaksplaner fra operatøren. Valg av vinterdekk, piggfrie vinterdekk er hovedregel, men vi tester piggdekk i utvalgte områder sammen med operatørene og innfører det der det har positiv effekt. Operatørene trenger ikke søke om piggdekk, kun orientere Ruter. Forsikre oss om at operatørene har vurdert tiltak som kjetting og alternative trasèer før de innstiller kjøring Tett samarbeid med veiholdere, melder inn problemveier fortløpende som utbedres fortløpende. Gode tilbakemeldinger fra operatørene Proaktivt samarbeid med veiholder i god tid før varslet væromslag Kunnskapsdeling om vinterdrift mellom operatørene i regi av Ruter Sammen med operatørene oppdatere og utvide en styggværsplan for trasèer som kan brukes ved redusert fremkommelighet Gjennomgår egne anbud med tanke på forbedringer som følge av læringen vi har gjort Evaluering av årets vinterdrift Elektrisk forvarming av busser for å optimalisere batteri- og ladekapasitet * Endeholdeplasslading utvalgte ruter Indre By og Oslo Øst * Oppgradere varmepumpe i busser på kontrakt Indre By * Ruter har inntil videre gitt tillatelse til tilleggsbusser på HVO / gass, Indre By, Oslo Øst Manuell overstyring av informasjonstavler og avviksinformasjon på digitale flater Daglig oppdaterte reiseråd på egne flater (web, app, presserom) før morgen og ettermiddagsrush og ved store endringer og som pressemelding Fjernet listevisning av avviksinformasjon på web og erstattet med søkemotor tilpasset kundens behov Tverrfaglig team i Ruter for håndtering av hendelser knyttet til sanntidsinformasjon fra kjøretøyene til tavler og app (IT-beredskap) Følger opp operatørene for å sikre gjennomføringen av manuelle prosesser, dataleveranser og at ombord-systemene fungerer, er påslått og inn-logget Avbøtende tiltak i app og på skilt, slik at kundene kan få vite om de ser sanntid eller rutetabell. *Tiltakene er foreslått av Unibuss etter dialog med Ruter

Ruter har ikke fått en frist for å ordne opp, men byråden sier hun følger med.

– Jeg tror både Ruter og jeg er enige om at her må vi bare sette i gang med en gang. Jeg kommer jeg til å følge tett med på hvordan detter utvikler seg, sier Vea.

Ruters tiltak på lengre sikt: Ekspander/minimer faktaboks Fremskynder utskifting av gamle løsninger (SIS-METRO og SIS-skilt på holdeplass og ombord i kjøretøy) Ferdigstille integrasjonen mellom dataløsninger Fremskynde oppgradering til nyeste versjon av ADT (Avtale om Digitale Tjenester) som medfører krav om automatisk innmelding av innstillinger og avvik) Konfigurere datasystemene for enkel overgang til «styggværsplan» Vurdere flere elbusser i den tilbudet ruteplanen for Indre By og Oslo Øst Vurdere ekstra lange busser på linje 20 og/eller linje 21, kan frigjøre 20 eller 40 leddbusser Ettermontere HVO brenner til innvendig oppvarming av bussene

Innstillinger til påske

På fredag sa Ruter også at det kan bli innstillinger i busstrafikken frem til påske. Dette skyldes i hovedsak batteritrøbbel på elbussene.

– Mye kommer til å løse seg nærmere våren, selv om vi ønsker at dette gikk fortere, sier Bernt Reitan Jenssen.

Han sier at situasjonen ikke vil være løst før vinteren er over.

Det er særlig avganger i området rundt Grorud i Oslo som påvirkes av innstillingene frem til påske.

Elbussene sliter

Busskaos har preget både Oslo og Akershus i hele år. Elbusser takler ikke vinterkulda.

Leddbusser blir stående og spinne selv på flatmark.

Og i forrige uke var det en periode full stopp i busstrafikken i Oslo og Bærum:

Ruter er eid av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune, Håkon Snortheim (H) var også til stede under oppvaskmøte.

– Vi må ha bedre dialog oss imellom. I noen tilfeller mener vi at vi har brøytet og saltet godt nok, men det kan hende bussjåførene ikke er enig i. Da må vi som veieier kunne snakke sammen med Ruter for å nøste opp i problemet, sier han.

– Reisende i Akershus er avhengige av at kollektivtilbudet fungerer i Oslo-regionen, sier Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Åtte av ti busser i Oslo er i dag elektriske. Marit Vea mener at noen elbusser takler vinteren godt, mens andre sliter på glatta.

– Noe tyder på at vi har bestilt noen busser som ikke fungerer godt nok. Det er blant de tingene vi er nødt til å finne ut av, sa hun på fredag.