– Det blir en god nedbørsmengde.

Det forteller statsmeteorolog, Julie Solsvik Vågane, til NRK.

Tirsdag ettermiddag er regnbygene på vei innover mot Vestlandet.

– Fronten vil legge igjen en del nedbør i ytre strøk av Vestlandet før det drar videre østover og nordover i Sør-Norge.

Som følge av streik er det ikke utstedt farevarsel enda. Foto: Snorre Tønset / Snorre Tønset/NRK

Opp mot 50 mm på et døgn

Befolkningen i enkelte steder i Sør-Norge kan forvente seg mellom 30–50 mm regn i løpet av et døgn fra tirsdag.

Som følge av streik er det ingen meteorolog tilgjengelig til å vurdere farevarsel mot været som er i vente på Østlandet, sier Solsvik Vågane.

– For Vestlandet er det ikke sendt ut farevarsel og det ser heller ikke ut til at det er nok regn til at det vil bli utstedt.

– Lavtrykket vil bli liggende hele uka så det er en del fuktig luft.

Nedbørsmengden kan føre til mye vann på veiene. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Setter ikke inn ekstraordinære tiltak

Sigurd Folgerø Dalen, kommunikasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat, sier at de har en beredskap som er slagkraftig til enhver tid.

– Men vi setter ikke inn ekstraordinære tiltak til regnværet som er spådd i morgen.

Kommunikasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat, Sigurd Folgerø Dalen. Foto: Lars Magne Hovtun

Han sier at det er mye folk kan gjøre selv.

– Rensk takrenner, sørg for at sluk og kummer er tilgjengelige og løft ting opp fra kjellere.

I tillegg rådfører han folk til å ringe forsikringsselskapene sine

– Hør hvilke hjelpemidler og nødnumre man kan ringe via dem.

– Hvis hundrevis av mennesker ringer 110 samtidig, har vi ikke mulighet til å bistå. I tillegg kan de risikere å blokkere de som er i reelle nødssituasjoner.

Kan føre til store skader

Det er lurt å være forberedt, regnværet kan føre til store skader, forteller kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz.

– Det viktigste er kanskje at du aktivt flytter ting som kan bli utsatt for vannskader.

– Har du bil som står en plass hvor det kan samle seg mye vann, flytt den.

Kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz. Foto: Tom Balgaard / NRK

Ifølge kommunikasjonssjefen kan det I tillegg være lurt å gå over tomten og eiendommen sin og se om det er ting som tetter igjen rister og avløp.

– Fjern kvister og løv, og ta kanskje en tur ut i veien også. Da får du kanskje sparket vekk løv for deg selv og naboen.