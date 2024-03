Slik skal Brenna få flere innvandrere i jobb

Fredag legges integreringsmeldingen frem for Stortinget.

Hovedbudskapet fra arbeids- og inkluderingsministeren er å få flere innvandrere i jobb.

– Jeg tror vi må sørge for å bosette folk der det finnes en jobb, sånn at man raskt kan komme i aktivitet, sier Brenna (Ap).

Hun mener at nøkkelen til god integrering er å få flere innvandrere i jobb.

Samtidig ønsker hun at arbeidslivet også kan ta imot flere innvandrere.

Slik at de kan ha praksis og øve seg på å jobbe før de kommer ut i fast jobb.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna mener at arbeid er nøkkelen til god integrering. Foto: Bård Nafstad / NRK

Flere tiltak

For liten andel i jobb er én grunn til dårlig integrering.

Brenna sier at det er to andre hovedutfordringer integreringsarbeidet står overfor:

Mange kvinner og unge lever ufrie liv

Fattigdom har skiftet farge

Derfor har regjeringen i integreringsmeldingen kommet med flere tiltak.

Noen av tiltakene i integreringsmeldingen Ekspander/minimer faktaboks Jobbe for at kvalifisering starter allerede i mottak.

Legge større vekt på arbeid og utdanning i bosettingen.

Stille krav om mer praksis og opplæring på arbeidsplasser i introduksjonsprogrammet.

Gi rett til introduksjonsprogram for alle 18–60 år

Legge frem en handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold våre 2025.

Utrede tiltak som skal bidra til at flere fullfører videregående opplæring, især fag- og yrkesopplæring etter avsluttet introduksjonsprogram, blant annet gjennom tett oppfølging, kontinuitet og sikring av livsopphold.

Regjeringen mener man bør vurdere en differensiert integreringspolitikk for arbeidsinnvandrere, og tilby norskopplæring for arbeidsinnvandrere og deres familie.

Vurdere å gi arbeidsinnvandrere og deres familie rett til opplæring i samfunnskunnskap, og utrede nærmere hvordan en slik opplæring bør innrettes.

Flere av tiltakene er også rettet mot de unge.

– Vi ser at i Norge så har egentlig fattigdommen skiftet farge. De fleste av de unge som vokser opp i en familie som har lav inntekt, har innvandrerbakgrunn.

Ifølge ministeren viser denne stortingsmeldingen hvordan integreringsarbeidet har vært, hvordan det går og hva som må gjøres.

– Vi har også gjort noen viktige erfaringer gjennom å ta imot mennesker fra Ukraina de siste årene. Med de erfaringene kan vi gjøre dette på en enda bedre måte framover, sier hun.

Dagen før hun la frem integreringsmeldingen, var Tonje Brenna på besøk hos Holmlia Kulturkafe Foto: Bård Nafstad / NRK

Besøkte gamle kjente på Holmlia

Dagen før Brenna la frem integreringsmeldingen besøkte hun gamle trakter på Holmlia.

Arbeidsministeren vokste opp her før hun flyttet til Jessheim, og på kulturkafeen møtte hun gamle kjente.

Driveren av kafeen, Nayat Abbouz kjenner Brenna fra barndommen.

– Jeg ble kjempeglad for å se Tonje igjen, spesielt når hun har funnet veien til Holmlia igjen, sier Abbouz.

Tonje Brenna og driveren av Holmlia Kulturkafe, Nayat Abbouz har kjent hverandre fra barndommen. Foto: Sandra Mørkestøl / AID

Besøket var også delvis knyttet til integreringsmeldingen. Abbouz er også klar over at jobb og språk er en viktig del av integreringen.

– Hvis man skal være inkludert i samfunnet, så må man kunne snakke. I hvert fall forstå hva som blir sagt, sier hun.

I tillegg har hun en siste beskjed til barndomsvenninnen som nå har blitt minister.

– Jeg fikk høre at Tonje vil at vi skal jobbe til vi blir 72. Jeg tror ikke noen ønsker å ha meg som konditor her til jeg blir 72, så jeg må snakke med henne, sier Abbouz lattermild.