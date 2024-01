Politimannen Andreas mister jobben sin i forebyggende avdeling i Øst politidistrikt. Grunnen er at politiet må spare penger.

Han har jobbet i forskjellige miljøer, og med å bygge et nettverk av kilder i disse. Derfor ønsker han å være anonym.

Vi har valgt å kalle ham Andreas.

Politiet sin hovedstrategi nå er forebygging. Likevel er det der kuttene nå skjer i landes nest største politidistrikt.

– Jeg ser på det som ganske paradoksalt, sier politimannen.

BUDSJETTKUTT: Ved Lillestrøm politihus skal den forebyggende avdelingen legges ned på grunn av pengesparing. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– F orebygging er langsiktig tenkning

Andreas har blant annet jobbet som radikaliseringskontakt, og mye med ungdommer og kriminelle nettverk.

– Det er dette jeg brenner for, så det er veldig trist og litt absurd at jeg nå skal cashe ut penger fra staten igjennom Nav istedenfor å faktisk få bidra i den jobben jeg gjør nå.

Han synes situasjonen er forferdelig. Det føles helt meningsløst.

Men han understreker at han ikke vil kritisere sine ledere.

– Det handler om økonomi. De har ikke noe valg, sier han.

Han tror man kutter i det forebyggende først, fordi det kan ta lang tid før man ser resultatene av det.

– Det er synd, for forebygging er langsiktig tenkning.

– Vi kan ikke stå og vente

Selv har han bidratt til å forhindre flere hendelser. Han har hatt jobben i to år, men det tok ham godt over ett år å komme inn i deler av miljøene og bygge seg opp et nettverk.

– Det handler ikke bare om å hindre at ting skjer, men også at hvis det skjer noe så har vi muligheter til å kunne løse situasjonen på best mulig måte.

Han viser til diskusjonen som har vært om svenske tilstander i Norge. For det er det jo ikke her, nettopp på grunn av forebyggende arbeid.

– Vi kan ikke stå og vente, før vi våkner opp og gjør noen grep.

Og legger til:

– Om vi venter, slik som svenskene gjorde, på at vi skal komme dit før vi begynner å gjøre noe, da tror jeg vi får en veldig tung jobb, som ikke trenger å være så tung, om vi bare setter i gang.

Fra forebyggende til patrulje

Andreas jobber ved Lillestrøm politistasjon.

Det er et av stedene hvor hele den forebyggende avdelingen legges ned for å spare penger. Andre steder blir antall ansatte som jobber med forebygging halvert.

Dette ligger under Øst politidistrikt som totalt skal kutte budsjettene med elleve prosent.

Dette er et distrikt som har ansvar for et område med over 780.000 innbyggere. De dekker 29 kommuner i Østfold og Akershus.

POLITIHUSET I SKI: I Follo-regionen har rundt en tredel politifolk som jobber med forebygging fått andre oppgaver. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Politimesteren i Øst politidistrikt, Cecilie Lilaas Skari, forklarer at det i hele distriktet er ti til elleve personer som har byttet oppgaver innenfor nærpolitiseksjonen.

De har tidligere jobbet dedikert med forebyggende arbeid.

– I tillegg ser vi at flere i perioder må gå inn og støtte patruljevirksomhet. Da kan de ikke jobbe fulltid med forebyggende arbeid, sier Skari.

MÅ KUTTE: Politimesteren i Øst politidistrikt, Cecilie Lilaas-Skari, mener det er viktig å ha god kunnskap om de kriminelle nettverkene. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Vekker reaksjoner

– Jeg synes det er forkastelig at man skal legge ned forebyggende, sier generalsekretær i Natteravnene Lars Norbom.

Han frykter det vil øke rekrutteringen av ungdommer til kriminelle miljøer, og at respekten for politiet vil minske.

NATTERAVN: Generalsekretær Lars Norbom frykter kuttene vil føre til at flere unge havner i miljøer de ikke burde være i. Foto: Anders Fehn

– Fordi man da ikke blir kjent med politiet på den måten som man tradisjonelt gjør gjennom forebyggende tjenester, sier han.

Han peker på at en del av det forebyggende arbeidet som politiet har gjort, er å skape relasjoner til ungdommer i risikogrupper.

Ordfører i Lillestrøm, Kjartan Berland (H), har vært i kontakt med den lokale politiledelsen. Fremfor å kutte, trengs det mer politiressurser i kommunen, mener han.

UROVEKKENDE: Ordfører i Lillestrøm, Kjartan Berland (H), beskriver det som en urovekkende utvikling. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Jeg blir skuffet og veldig urolig når situasjonen begynner å bli slik politiet nå signaliserer, sier Berland, og peker på hvordan ungdomskriminaliteten utvikler seg.