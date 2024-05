De siste åtte årene har Stortinget omtrent doblet pengene de gir til jernbane.

Men samtidig viser Bane Nors egen punktlighetsstatistikk at togene har blitt mindre og mindre presise.

Riksrevisjonen har nå undersøkt hvorfor det stadig blir flere forsinkelser og innstillinger, og ikke minst hva myndighetene gjør med det.

MINDRE PRESISE: Bane Nors egen punktlighetsstatistikk viser at togene har blitt mindre og mindre presise, med unntak av koronaårene. Foto: NTB

– Det går i feil retning

Riksrevisjonens konklusjon er tydelig:

– Omfanget av innstillinger og forsinkelser har økt, konstaterer riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Utviklingen fortsetter å gå i feil retning.

I tillegg har målene for det som kalles driftsstabilitet ikke vært nådd på flere år.

Virkemidler og tiltak har hatt liten effekt på måloppnåelse.

TRAVELT: I toglederkontrollen har det bare blitt mer å holde styr på de siste årene. Foto: NTB

– Sagt med andre ord: ting som har vært satt i gang har ikke gjort situasjonen bedre, sier Schjøtt-Pedersen.

Hovedårsaken til at det blir stadig flere togforsinkelser er feil i infrastrukturen, poengterer Riksrevisoren.

– Det er Bane Nor sitt ansvar.

Han er bekymret for de reisende.

– Dette har gått utover veldig mange mennesker i mange år.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen presenterte torsdag den ferske rapporten. Foto: Ksenia Novikova

Riksrevisjonen sier togsektoren må jobbe med det han beskriver som en ukultur.

– Hele jernbanesektoren må jobbe med punktligheten. Togene skal komme og gå til riktig tid. Det kan se ut som at aksepten for forsinkelser er for stor. Slik skal det ikke være.

For mange aktører

Etter mange reformer gjennom årene har togsystemet i Norge etter hvert blitt til et system med stadig flere involverte aktører.

Det fungerer ikke, mener Schjøtt-Pedersen.

– Vi ser at det er for mange aktører, og at samordningen mellom dem er for dårlig.

Med for mange kokker, som dessuten ikke snakker sammen, blir det fort rot.

– Vi ser for eksempel at Jernbanedirektoratet inngår nye avtaler om drift og ruter, uten at Bane Nor har sett på om det faktisk er kapasitet. Vi ser også at Bane Nor selv sier at de har tillatt for mange toglinjer som det faktisk ikke er plass til.

Forsinket med 37.000 timer

– Fjoråret ga det dårligste resultatet i hele perioden. Togene var forsinka med 37.000 timer. Det tilsvarer over 4 år med forsinkelser, sier Riksrevisoren.

Han er sterkt kritisk at Bane Nor har valgt å spare penger på bok mens togtilbudet stadig blir verre.

– Så har vedlikeholdsetterslepet økt. Investeringer har blitt prioritert. Men Bane Nor har fått større fleksibilitet til å styre pengene sine selv. De har likevel valgt å ha 9 milliarder på bok, i stedet for å bedre vedlikeholdet, sier Riksrevisoren.

Frustrerte pendlere

Det er rundt syv år siden Riksrevisjonen sist så på togdriften. Dommen den gang var av den sterkeste sorten – kritikkverdig.

I perioden de så på økte både forsinkelser og innstillinger.

Les også 40.000 timer med forsinkelser i fjor: Gamle toganlegg har mye av skylden

Har det blitt noe bedre siden?

Meningene er delte blant pendlerne NRK møter torsdag morgen på plattformen i Moss.

Lars Håkon PedersenNRK Ofte for sen på skolen Mareien Alderawi studerer i Oslo, men bor i Moss. Nylig var det faste toget hennes innstilt tre dager på rad. - Det er et problem. Og så blir jeg forsen på skolen fordi jeg ikke visste om forsinkelsen. En annen dag måtte hun vente 30 minutter ekstra. - Så da ble jeg sen på jobb. Det skjer ganske ofte. Lars Håkon PedersenNRK Andre på kontoret sliter Fire-fem ganger i uken pendler Robert Seguin. - Jeg syns egentlig det fungerer ganske bra. Kan hende at jeg er litt heldig, jeg vet det er andre på kontoret som sliter mer. Men relativt ofte opplever han at det er signalfeil og tog som ankommer litt senere enn planlagt. - Det pleier å være småting. Jeg pendler til Oslo S, så da slipper jeg flaskehalsen vestover. Lars Håkon PedersenNRK Tre av ti tog er forsinket De siste månedene har Alice Budai tatt toget inn til Oslo nesten daglig. - Vanligvis tar jeg bilen fordi det er kjappere og rimeligere for meg. Reisen fra Hvitsten til hovedstaden er bare en stasjon og tar bare noen minutter. Likevel opplever hun ofte forsinkelser på hjemveien. - Ja, rundt 30 % av gangene. Lars Håkon PedersenNRK Ganske fornøyd Carl August Heilmann sier han er ganske fornøyd med togtilbudet. - Det går greit. Det er litt problemer innimellom, sånn som i dag hvor det er ett togsett på den ene strekningen. Dagens tur går derfor med det lokale toget i stedet. - Det funker. Man må bare tilpasse seg, så går det.

Et sjansespill

På Oslo S er avviksmeldinger et kjent syn.

Senest tirsdag førte en jordfeil til stans i det meste av togtrafikken. Dagen før var det full stans på Drammen stasjon.

En av dem som ble rammet var Simen Vederhus. Toget som skulle frakte ham fra Lillestrøm til jobben i Oslo dukket aldri opp.

– Det ble kaotisk. Jeg endte med å dra og hente bilen og kjøre inn. Så jeg ble ganske så forsinket på jobb.

VANLIG: Simen Vederhus tror arbeidsplassene er godt vant med at pendlere er forsinket på grunn av togene. Foto: Bård Nafstad / NRK

Men denne torsdagsmorgenen møter NRK to pendlere som er i ekstra godt humør.

– Toget kom faktisk til riktig tid, så vi rekker ting i dag, sier Line Spiten, ordfører i Kongsberg.

FORNØYD: Line Spiten (fra. venstre) og Wivi-Ann Bamrud er i godt humør etter å ha kommet på tiden. Foto: Bård Nafstad / NRK

Å ta toget beskriver pendlerne som et sjansespill. Innstillinger, forsinkelser og buss for tog er vanlig kost.

– Så vi vurderte å ta bilen, fordi vi tenkte rekker vi det? Kan vi stole på toget eller ikke? Men vi tok sjansen og det gikk heldigvis, sier Wivi-Ann Bamrud.

Ni av ti skal gå på tiden

Følger du med kan du jevnlig lese om tog som står fast og feil som må avdekkes og rettes.

Bane Nor har som mål at ni av ti tog skal gå på tida.

Men kun i pandemiårene 2020 og 2021 klarte de det. I fjor var 87,6 prosent av passasjertogene i rute.

Så langt i år har det vært enda verre, bare 84,5 prosent av togene var på tida.

SJEFEN: Samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap) her avbildet sammen med statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Ved starten av året lovte også regjeringen at flere tog skal være i rute. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) etterlyste en «punktlighetskultur» i jernbanesektoren.