Må vente lenge på inkluderende tog: – Det føles ikke bra

Kanskje tenker du ikke så mye over de få trappetrinnene du må gå for å komme deg fra plattformen og inn i toget. Men for de 50.000 personene i landet som bruker rullestol, kan disse trinnene koste dem deres planlagte reise.

Cato Lie velger ofte bort togturen for å unngå vonde opplevelser.

– Når jeg tar tog er jeg avhengig av assistanse fra konduktøren for å komme meg inn og ut av toget. Det føles ikke bra.

Tidligere i år bestilte regjeringen nye fjerntog og lovte at disse skulle være bedre tilrettelagt for rullestolbrukere. Det gledet Lie seg over, men de nye løsningene viste seg å skuffe de trillende passasjerene – atter en gang.

– Det er langt fra mitt ønskemål om å klare meg selv.

Avhengig av hjelp

Togene i Norge er høye, hvert fall de som kjører langt. De må tåle alt slags vær og vind over fjell og gjennom skog. Derfor er de plassert 120 centimeter over bakken.

Det er 44 centimeter over de høyeste plattformene. Rullestolbrukerne er derfor avhengig av en heis eller en rampe, og da må konduktøren hjelpe til.

– Men så opplever vi at heisen står fast eller at konduktøren ikke vet hvordan den virker, og så ber de oss i stedet om å vente på neste tog.

HJELP: En konduktør har lagt ned en rampe som Cato kan trille på for å komme inn i toget som går fra Oslo til Trondheim. Foto: Eline Molvær Løndal / NRK Rampen er for bratt til at Cato kan trille inn på egen hånd. Han trenger hjelp fra konduktøren som dytter han opp og inn i toget. Foto: Eline Molvær Løndal / NRK Godt plassert inne på toget, er Cato fornøyd med å ha fått hjelp fra en hyggelig konduktør: – Ikke alle er like villige til å hjelpe. Foto: Eline Molvær Løndal / NRK

I tillegg har ikke passasjerer med rullestol mulighet til å bevege seg fritt mellom vognene. De har heller ikke tilgang på bistro, og sovekupéene er for små.

– Konsekvensene er at folk velger bort det miljøvennlige toget, sier nestleder i Norges Handikapforbund (NHF), Magnhild Sørbotten.

Nye tog på vei

Tidligere i år presenterte Norske tog og togprodusenten Stadler nye løsninger for mer inkluderende tog, på oppdrag fra regjeringen. Men da Sørbotten så forslaget, ble hun skuffet.

– Vi så frem til at det skulle komme nye tog, men det så ikke ut til å bli så mye bedre, sier hun.

NHF og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) la derfor press på regjeringen, og ba om enda flere endringer. Det ga resultater.

Magnhild Sørbotten er nestleder i Norges Handikapforbund. Foto: Norges Handikapforbund

Regjeringen tok til seg innvendingene. Stadler og Norske tog utviklet enda bedre løsninger på 17 nye tog.

Rullestolbrukerne vil få tilgang til en større del av toget enn tidligere, og de vil kunne bevege seg fritt mellom familievogn og bistro. Det vil være flere rullestolheiser, større sovekupéer og ett ekstra handikaptoalett.

Endringene koster staten 100 millioner kroner mer enn først planlagt, ifølge samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

De nye togene skal kjøre mellom Oslo og Bergen, Stavanger og Trondheim, og mellom Trondheim og Bodø.

Men det fortsatt ikke bra nok, mener både NHF og FFO.

Løser ikke problemene

Det tar lang tid før de nye togene er på plass. De første togene er forventet på Bergensbanen tidligst sommeren 2027 – og selv ikke disse innfrir alle kravene.

– Det er et godt steg på veien, men det er fortsatt ikke trinnfri adkomst, sier Sørbotten.

De nye togene er også på 120 centimeter, noe som betyr at rullestolbrukerne fortsatt vil trenge hjelp til å komme seg på toget.

– De endringene som skjer nå er veldig bra, men hva hjelper gode løsninger inne på toget, om jeg ikke kommer meg inn på toget en gang? spør Cato Lie.

RÅDGIVER: Cato Lie er rådgiver i FFO om universell utforming på blant annet transport: – Det blir bedre enn det var, men det kunne ha blitt enda bedre. I tillegg går det for sakte, sier han om regjeringens arbeid med nye tog. Foto: Eline Molvær Løndal / NRK

Vil ta lang tid

Samferdselsministeren sier at regjeringen ønsker å oppfylle rullestolbrukernes krav, men at innkjøp av fjerntog er komplisert.

– De løsningene vi har kommet frem til nå, er et nybrottsarbeid som jeg tror at mange vil bli positivt overrasket over, sier Nygård.

– Hvorfor har dere ikke prioritert dette tidligere?

– Vi har jobbet i flere år med å skaffe nye tog. I vår presenterte Jernbanedirektoratet og Norske tog de første løsningene, og da tok vi brukerorganisasjonene, NHF og FFO, sine innvendinger på alvor, sier han.

– Vi har vært gjennom en prosess hvor vi startet ut dårlig, men hvor vi ser ut til å ha landet godt.

KOMPLISERT: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ønsker universell utforming på togene: – Men vi har forstått at det er komplisert, og at vi derfor må være så løsningsorienterte vi kan. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Likevel sier han at de ikke er helt i mål ennå. Blant annet skal regjeringen se på muligheten for å innføre trinnfri adkomst. Det vil si lik høyde på plattform og tog, slik at passasjerer med rullestol kan trille inn uten hjelp.

– Men det gjelder ikke for de 17 togene som nå er bestilt. Det vil i så fall være for de neste fjerntogene vi kjøper inn, sier ministeren.

Så Cato Lie og andre trillende passasjerer blir nødt til å vente lenge på neste problemfrie avgang.

– Da velger jeg heller bilen.

Les også Drar ikke på norgesferie – er ikke tilgjengelig for alle